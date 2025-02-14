泰達史雲頓獲頒終身成就金熊獎 發言暗諷特朗普與戰犯妥協

《柏林國際電影節》頒發此獎項時，高度讚揚Tilda的作品：「她的電影充滿了人性、智慧和幽默」，並稱她是「現代電影界的偶像」。Tilda的40年演藝生涯中，一直與《柏林國際電影節》保持著密切關係，她曾於2009年擔任電影節的評審團主席。

在上台領獎那刻，Tilda表達她對當下局勢的高度關注，她說：「我們親眼目睹慘無人道的行為，正在全球多個地區發生，這些都是事實，必須正視。」她補充道：「為了清晰起見，我要明確指出。人道主義危機，正在我們監視下發生。我在這裡毫不猶豫地說，我們認識到政府的貪婪，對於與摧毀地球者，還有和戰犯妥協的人，這是不可接受，無論他們來自何處。」雖然Tilda沒有具體提及哪個國家、哪位政治家，但外媒指出，她似乎是在批評美國總統特朗普。