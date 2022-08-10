泳兒一人分飾四角 新歌剋服跳舞困難症

泳兒(Vincy)推出的歌曲《早上37.2度》獲得五台冠軍，亦是是繼《溝渠暢泳》後，第二支「五台冠軍歌」，同時亦是第二位獲得兩首「五台冠軍歌」的女歌手。Vincy坦言感動︰「多謝大家喜愛同支持呢隻歌。因為呢隻歌都係我新嘅音樂企劃第一首主打，亦都係將暗黑嘅一個元素隱藏咗喺裏面，係一隻比較溫暖少少嘅歌，呢隻歌可以得到大家嘅支持，非常之感恩。呢個禮物係大家俾我嘅，令到我繼續努力再繼續行。只要唔放棄嘅話，就會搵到自己條路。」
泳兒定義何謂做番自己
今日，她推出全新作品《18步半》，一如《早上37.2度》，新歌的名字來自經典電影《8½》，費里尼因為已經拍了七部半電影，於是把新作名為《8½》，中文叫《八部半》。談到《18步半》的創作靈感，她表示「精神分裂」這個主題可以說是源自她，「我覺得做咗咁多年人，好多時候大家都會講：『一定要做番自己。』但當你不停咁成長、有唔同嘅經驗之後，你會發現你內在唔係淨係得一個自己。有時我哋可能會講：『你唔好改變自己嘅初衷呀，你一定要忠於自己。』但係呢樣嘢係咪每個人都可以做得到呢？」
她認為大家「唔一定要去改走你自己嘅嘢，反而應該要變更多嘅自己嚟到去適應唔同嘅環境。」並指精神分裂其實是每個人的縮影，無論面對家人、朋友、同事等，都不會以同一方式對待，「面對唔同嘅環境、待人處事嘅時候，我哋都會分裂出好多唔同嘅自己，先至可以成為一個更好嘅自己。」
Vincy一人分飾多角
至於MV則仍然沿用Vincy喜愛的Sheng班底，並以四個角色、五個造型包括：殺手、被追殺者、破壞者及建構着烏托邦的天使者去呈現故事，Vincy這可說是她入行以嚟，轉最多造型的一個MV，「MV入面我係飾演一個精神分裂者，咁多個造型入面，我自己最鍾意殺手造型，因為我一直都好想做一啲類似殺手或者變態嘅角色，所以今次終於喺MV入面可以過吓戲癮。同埋成個造型同我都好大嘅反差，最深刻係呢個造型。」
除此之外，這次新歌亦加插了不少舞蹈，對於有「跳舞困難症」的Vincy來說，亦是一大挑戰，「所以我花咗好多extra嘅時間同埋心血去跳，加上今次擺咗好多自己意見喺跳舞嘅style，仲有同排舞師好緊密咁合作，去create呢一隻我自己想要跳嘅舞種。」