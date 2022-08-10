泳兒一人分飾四角 新歌剋服跳舞困難症

泳兒(Vincy)推出的歌曲《早上37.2度》獲得五台冠軍，亦是是繼《溝渠暢泳》後，第二支「五台冠軍歌」，同時亦是第二位獲得兩首「五台冠軍歌」的女歌手。Vincy坦言感動︰「多謝大家喜愛同支持呢隻歌。因為呢隻歌都係我新嘅音樂企劃第一首主打，亦都係將暗黑嘅一個元素隱藏咗喺裏面，係一隻比較溫暖少少嘅歌，呢隻歌可以得到大家嘅支持，非常之感恩。呢個禮物係大家俾我嘅，令到我繼續努力再繼續行。只要唔放棄嘅話，就會搵到自己條路。」

泳兒定義何謂做番自己

今日，她推出全新作品《18步半》，一如《早上37.2度》，新歌的名字來自經典電影《8½》，費里尼因為已經拍了七部半電影，於是把新作名為《8½》，中文叫《八部半》。談到《18步半》的創作靈感，她表示「精神分裂」這個主題可以說是源自她，「我覺得做咗咁多年人，好多時候大家都會講：『一定要做番自己。』但當你不停咁成長、有唔同嘅經驗之後，你會發現你內在唔係淨係得一個自己。有時我哋可能會講：『你唔好改變自己嘅初衷呀，你一定要忠於自己。』但係呢樣嘢係咪每個人都可以做得到呢？」

她認為大家「唔一定要去改走你自己嘅嘢，反而應該要變更多嘅自己嚟到去適應唔同嘅環境。」並指精神分裂其實是每個人的縮影，無論面對家人、朋友、同事等，都不會以同一方式對待，「面對唔同嘅環境、待人處事嘅時候，我哋都會分裂出好多唔同嘅自己，先至可以成為一個更好嘅自己。」