泳兒上《CHILL CLUB》被指著得求其 本尊親回如何美麗40路

下月42歲的泳兒近日被網民指她的衣著求其，她留意到該網民的指控後，直接回覆對方表示並非求其配襯，而是由專業服裝團隊因應場合去襯衫。她的回應獲不少網民讚好，適逢ViuTV近日播出《美麗40路》獲得不錯的迴響，網民直言泳兒真正活出「美麗40路」。

網民拍下泳兒亮相《CHILL CLUB》的畫面，當時她穿上銀色的crop top加闊腳牛仔褲示人，這身打扮如果身形不夠好是非常容易出事。然而，有網民就認為她的打扮不太適合。對方寫道︰「身為一個出道18年嘅實力女歌手，著到出show係咪求其得濟？都40歲，係咪可以有taste 多啲？著到去蘭（蘭桂坊）咁。」泳兒亦親自回應說︰「taste本身就係一件好主觀嘅事，多謝你嘅意見。衣服并不是求其襯的，有專業嘅服裝團隊同埋尊重返場合去襯衫的。相信40歲的女士仍然都有好多衣服風格嘅選擇，仍然可以着出自己嘅感覺。我都有好努力keep fit 㗎！」