泳兒上《CHILL CLUB》被指著得求其 本尊親回如何美麗40路

日前泳兒就上載當日的彩排及拍攝花絮,表示今次錄製節目前,去了兩天band房兩日,「我話今次真係第一次,我係chill club on show前同合作單位喺Band 房Rehearsal一次,我覺得好好啊,大家可以熟練啲又可以默契好啲,好開心佢哋唔吝嗇自己嘅時間同埋心機一齊做好佢。然後Tony講咗句說話really touches me。佢話:『我個心態係加多1分就多1分』So true !!!!有時自己做嘢都好chur好想盡能力做好佢,但係有時都會擔心人哋覺得太認真啦,所以我聽到呢句說話真係覺得u know me man!」