泳兒內地粉絲團宣布停運 團長爆被忽視及不尊重對待

喺日前（27日），泳兒內地粉絲團管理組全體成員喺微博發聲明宣布停止營運：「由於各方原因以及在某些決定上無法與泳兒及其團隊達成共識，我們深感彼此觀念不合，難以繼續進行溝通對接。經過現任粉絲團管理組全體成員商議後決定，現任管理組將全部卸任，解散現有粉絲團，粉絲團帳號將從今日起停止營運，各社交平台相關管理人員將在與團隊商討出合適時間後進行卸任。」 並將微博帳戶頭像改成全黑色圖片。

團長直言受委屈不被重視

而團長Stella亦有喺其微博帳戶出千字文，除咗講到自己已經卸任粉絲團團長之外，佢仲表示自己喺《花無雪》開始鍾意泳兒，更陪伴著泳兒走過高山低谷，而自己更曾為佢付出百分之兩百嘅努力和心血。之後，Stella再表示自己喺粉絲團嘅工作上係問心無愧，因為好多時嘅文案、照片及設計等等，甚至去到今年音樂會嘅應援策劃、購買團票給現場安排等等都係佢一個人完成，不過佢冇諗過每一站嘅演出前後都要承受委屈、被接待人員不尊重及忽視，令佢冇辦法再忍受，感到非常難受及失望。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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