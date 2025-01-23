泳兒出道近廿年未見大紅大紫 網民出po戥不值獲本尊親回

泳兒(Vincy)2025年第一炮的作品《無糖可樂》正式上架。這次Vincy比以往參與幕後度更高，她更嘗試剪片，表示「希望儲多啲經驗以後可以有一部自己執導嘅MV。」Vincy出道近廿年，她推出過不少作品，不停探索她的可能性，早前她推出的暗黑系列大受歡迎。有網民有感Vincy多年的努力，一直被低估，認為大家應該要好好珍惜泳兒，於是在網上出po表示「香港人就係咁係要失去過先懂珍惜，大家未失去過泳兒，就覺得泳兒唱歌理所當然聽慣哂。」

網民的帖文引來泳兒注意，她留言說︰「多謝你記得我！我覺得投入去做歌喺一件好開心嘅事情（有時做完一隻歌反而會有d失落感，因為creative嘅衝擊階段好似已經告一段落） 呢個滿足感係我堅持嘅動力，無論暫時放棄再回來，或者一直堅持都係一種磨練，才可以唱到唔同階段嘅情感。我都希望有集體回憶ga，但同時我都渴望可以繼續尋求個人突破 btw希望大家鍾意《無糖可樂》。」不少網民續留言為泳兒打氣，亦有網民指泳兒一直默默為樂壇，只是欠一個時機，盼她可以繼續堅持做音樂。

《無糖可樂》以情侶日常為題， Vincy坦言自己並非sweet的人，「我係take action嘅人。譬如佢想我幫佢做啲乜，我會即刻做。我哋兩個都係怕羞嘅人，唔會攬攬，係會大家拍吓膊頭咁樣。」歌曲圍繞自己故事，Vincy再次邀請她非常信任的黃偉文（Wyman）填詞，將自己的愛情日常一一告訴他。最巧合的是，她與Wyman分享自己愛情小故事當日，正正就是Vincy跟男友的拍拖周年紀念日！ MV方面，Vincy亦擔任creative consultant一職，這次她的比以往參與幕後度更高，她謂：「其實自己對拍片同剪片都好有興趣，近期都會出多啲片自己剪吓片。希望儲多啲經驗以後可以有一部自己執導嘅MV。」