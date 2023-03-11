泳兒到社企餐廳打工斬海南雞 炒餸同做gym一樣攰

泳兒早前應香港電台節目《社企係咁Run》邀請，以體驗形式參與社企的工作。到一間由本地殘障人士主理的社企餐廳「廚尊」，跟員工學習烹調新加坡食品，體驗前所未有的感受。

自問烹飪技術未至於「地獄廚神」的她最想念海南雞飯和叻沙，於是跟兩位殘疾員工學習，準備菜式的材料，幫忙煮「油飯」及製作叻沙的「湯膽」。她更獻出第一次 ─ 斬海南雞，首次掌握將雞斬件處理的步驟 及擺碟技巧，送餐時連客人都讚賣相不錯。泳兒說︰「聽到(殘障)員工經常勉勵我：『不要緊，做得好，100分 ！』，真的很鼓舞。別人是這樣指導他們，他們就照樣用同一方式指導我，很有傳承的感覺。」她表示這是她第一次在餐廳打工，經過三天的拍攝，雙手已覺很累，因為炒餸好似做gym一樣。她特別感謝員工的耐心指導，直言第一次那麼長時間近距離接觸殘疾人士，令她對殘疾人士的看法完全改觀。「開初以為他們會很怕醜，驚陌生人，但原來他們都很熱情，錄影時也無懼鏡頭。見到他們工作時散發出開心和滿足，我認為這比賺錢更重要。」她又謂今次的合作讓她自我反省：「一般人會以憐憫的眼光去看待身體有殘缺的人，以為捐錢是最直接幫他們的方法。其實一些鼓勵性的幫助，製造多點機會予他們才是最重要。當他們得到大家的認同，心靈上亦會獲得滿足。」