泳兒告別沉重主題玩band sound 同Nowhere Boys打造恐怖作品

她表示希望可以在大家面前呈現真實的生活及性格，「以前覺得歌曲主題一定要好有深度，只有填詞人先諗到，但經過前幾年嘅磨練，創作團隊成日叫我分享多啲感受，唔好覺得細微細眼嘅嘢唔重要。歌手就好似一面鏡，反映聽眾感受。其實我嘅性格有時動有時靜；驚孤獨，但係又需要私人空間。」

泳兒（Vincy）去年完成「祝福三部曲」，今年將與不同樂隊班底合作，以露魂人物的身份作主導，連結曲、詞、編、監、MV拍攝團隊，打造不一樣的泳兒，就連多年的招牌金髮，亦都染回黑色。

至於跟樂隊合作，Vincy坦言自己音樂路上，Band Sound是鮮有接觸嘅一部份，「想打破舊有概念，希望同唔同樂隊合作，發掘呢一塊我未開發嘅砌圖。好似2021年我同per se合作，聽到有感覺嘅樂隊，我會直接約見面。」

今年首支派台作品《撞到正》是與Nowhere Boys合作，向來音樂充滿電影感的Nowhere Boys一直希望以恐怖片作題材，跟這次想探討「鬼」的Vincy一拍即合。為了展現Vincy有趣及鮮為人知的一面，Nowhere Boys特意以電影《回魂夜》作藍本，加上電玩遊戲《孖寶兄弟》的鬼屋聲效，用可愛的黑色幽默風格為歌曲定調，加上小克的詞，諷刺人比鬼更可怕。