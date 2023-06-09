泳兒周國賢首度合體 男女對唱《同歸於盡》

泳兒（Vincy）早前推出歌曲《同歸於盡》，獲外間好評，更引來周國賢（Endy）於其MV下留言：「好好聽。」見Endy留言，Vincy便趁機邀請對方合作，將《同歸於盡》變成男女對唱的《同歸於盡 之三生三世版》。

錄音當日，Vincy表示這次合作是緣份使然，「呢幾年我轉咗風格之後，一直好想出一隻男女嘅合唱歌，但一直遇唔到，直到《同歸於盡》呢隻歌，我覺得隻歌嘅意思係可以做一個男女嘅對唱。」但她又一直懊惱應該找誰合唱，直至粉絲告知她Endy於其MV下留言，「我係勁開心啦！係喎！我覺得Endy好啱呢隻歌個vibe，我一直好想搵一個男嘅聲音係好有感染力，因為你本身好多歌都講關於你對呢個世界嘅一啲感受，都係一啲好deep嘅嘢。可能我哋同場嘅機會唔多，所以一直冇諗起。你呢個留言我覺得係好magical嘅一樣嘢發生咗，所以我就膽粗粗就叫咗我嘅監製幫我問你。」