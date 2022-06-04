泳兒拖三男行山 每廿分鐘做任務搞到師弟投晒降

泳兒（Vincy）帶領三位新加入公司、同時亦是今年樂壇新人的小師弟：黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）去挑戰各種任務。首個挑戰就是四人一齊行山，訓練新丁們的耐力，整個過程在網上平台《冤枉娛樂》播出。

由於大家沒有行山經驗，因此只能行難度低的家樂徑。出發前三位小師弟已經要接受第一個任務，三人要拿着三樣物件行山，通過抽籤，首先抽Aiden抽了大家最不想要的榴槤、Dark抽到結他，最後Andy抽到眾人都十分想要的補給袋。行山過程中，每二十分鐘要抽一次任務卡，新丁們要依然卡上面的指示做任務，最後Vincy會點評各人表現，選出最有耐力的新丁，輪家則要接受懲罰。

在其中一輪任務，Andy抽了要用不同的動物叫聲回答問題；Dark就要做二十下掌上壓，眾人去到一個很多「老友記」的公園讓Dark大顯身手，雖然於體藝就讀，不過Dark並非主修體育，做完二十下掌上壓後立即腳軟，十分搞笑。眾人又繼續行程，進入上山頂路段，年紀最輕的Dark墮後兼「求救」，「唔得呀，我要抖抖先……我有少少想嘔呀。」

最後Vincy選上Dark是今集的優勝者，雖然中段Dark行到想嘔，但Vincy認為，「今集主題係『耐力』，睇佢個樣應該係堅持唔到，上到山中間仲要做掌上壓，呢個真係唔容易。」而最差是Andy，不過Vincy認為玩遊戲輸了才是贏家，「因為輸就有懲罰，你嘅air time就多咗啦。」而懲罰就是要拿着榴槤跳舞，最後Andy選了Vincy的《荊棘海》作背景音樂，更將舞曲名為《荊棘槤》，十分惹笑。