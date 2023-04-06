泳兒新歌MV赴台取景 探班驚見大胸裸男

隨着去年的「暗黑系列」圓滿結束並取得好成績後，今年泳兒（Vincy）以「祝福」作為全年歌曲的命題。首支作品「祝福」三部曲之一《同歸於盡》今日（6日）上架，延續暗黑音樂班底，歌曲由馮穎琪及CMGroovy監製、前者負責作曲、後者兼任編曲、周耀輝填詞。

泳兒說：「成日喺Facebook或者IG睇到離世嘅消息。好希望喺有生之年可以搵到一個可以陪伴自己終老嘅人。」一直以來Vincy唱過不少情歌，但她希望這首歌可以讓大家感受另一種更深層次的愛，並表示：「係超越生死，超越一生一世嘅愛，《同歸於盡》係同歸於天不盡嘅意思。」Vincy跟創作團隊將今年的歌曲統稱為「祝福」，其實就是把人們一直覺得比較負面的詞，變成是祝福語，她笑說：「歡迎大家婚禮邀請我去唱呢隻歌，亦都希望『同歸於盡』可以成為一個全新嘅求婚字眼。」