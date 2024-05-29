泳兒校園騷教學生「揸住宗旨」 鄧小巧傳授夾胳肋底減壓法

《EEG電笠人人和音校園巡演》第二場於海洋公園舉行，7位歌手Gin Lee李幸倪、泳兒(Vincy)、鄧小巧、許靖韻(Angela)、黃明德(Dark)、洪助昇(Aiden)及今年新人曾傲棐(Arvin)除唱歌外，又跟台下學生們大玩遊戲，並分享自己面對逆境時如何處理，藉以鼓勵一眾年輕人。而曾參與首場演出的張敬軒，雖然這次未能出席，但特別拍片為學生打氣，十分窩心。
大會司儀劉若寶(Polly)提到有同學問及，如何面對別人對自己的負評，Vincy認為最重要是「揸住宗旨」，「所有好同唔好嘅comment我都會睇，因為我想自己進步，同埋亦都係氣度嘅問題，要慢慢去磨練，咁你就會識得去過濾一啲唔應該要聽，或者邊一啲係可以令自己進步。」
有學生則想小巧解答，如何克服唱歌比賽因緊張而失準的情況，小巧表示，就算舞台經驗十足的歌手，在台上緊張亦是十分合理，因在台上面對着無數目光，是很需要勇氣，不過這可以透過身體的練習而改善膽怯，「係一位老師教我，就係夾胳肋底，哈哈。夾實你嘅胳肋底，然後hold住呼吸，hold到再換氣為止，可能做十幾次，原意就係令你本身緊張嘅肌肉學識放鬆，所以我一陣準備唱歌，而家要夾吓先，哈哈。」全場頓時大笑。
有同學問到生於音樂世家的Gin Lee，會否因為父母對她的期望而感到壓力，Gin Lee坦言自己比較幸運，父母從來沒有給她壓力，只要求她一件事情，「就係我揀定一樣嘢就要全心去做。回應番嗰位同學仔，如果本身有天賦，我覺得係可以嘗試去發展一下；但如果冇乜嘅話，可能要同你屋企人溝通，或者可以propose：『我覺得自己嘅天賦喺另外一方面，會唔會我都可以嘗試吓行過一條路？』真誠嘅溝通交流係最好。」