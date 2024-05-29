泳兒校園騷教學生「揸住宗旨」 鄧小巧傳授夾胳肋底減壓法

《EEG電笠人人和音校園巡演》第二場於海洋公園舉行，7位歌手Gin Lee李幸倪、泳兒(Vincy)、鄧小巧、許靖韻(Angela)、黃明德(Dark)、洪助昇(Aiden)及今年新人曾傲棐(Arvin)除唱歌外，又跟台下學生們大玩遊戲，並分享自己面對逆境時如何處理，藉以鼓勵一眾年輕人。而曾參與首場演出的張敬軒，雖然這次未能出席，但特別拍片為學生打氣，十分窩心。

大會司儀劉若寶(Polly)提到有同學問及，如何面對別人對自己的負評，Vincy認為最重要是「揸住宗旨」，「所有好同唔好嘅comment我都會睇，因為我想自己進步，同埋亦都係氣度嘅問題，要慢慢去磨練，咁你就會識得去過濾一啲唔應該要聽，或者邊一啲係可以令自己進步。」