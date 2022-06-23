泳兒率三師弟玩模仿大賽 讚黎展峯扮周杰倫最似

泳兒(Vincy)跟三位小師弟黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）拍攝的全新綜藝節目《新丁遊泳池》，主要是讓三名師弟挑戰各種任務，繼上一集玩行山挑戰耐力後，最新一集就玩模仿偶像大賽。 比賽前，三個新丁逐一介紹今次要模仿的偶像，Dark的偶像是英國創作歌手Ed Sheeran、Aiden是加拿大歌手Justin Bieber、而Andy則是台灣的周杰倫。雖然是玩，但卻玩得認真，三人除了服飾，連髮型及化妝亦一絲不苟。由於Dark及Aiden要模仿外國人，所以二人更用上特技化妝。

今次身為Art Director的Vincy亦有親自落場，在Dark化妝時，亦「參與了」塗眉毛及黐鬚的部份，不過卻蝦碌地戳到Dark的眼睛，最後為了小師弟眼睛健康着想。「偶像包袱」超重的Aiden在黐假眼睫毛時，每黐一束便叫一下，十分搞笑，美指Vincy亦有「出手相助」，幫忙給Aiden拉髮網，「呢個我識㗎。」 Andy模仿的偶像是周杰倫，除了把眼睛用膠紙黐小及加上標誌性的髮鬢，整體比較輸蝕，因此於賽前一直被視為熱門的落敗者。不過當他的眼睛變小後，效果卻異常突出，在表演《告白氣球》前，他更「表演」硬幣魔術，舉手投足已經周董上身，氹得Vincy十分高興。唱歌時，Andy動靜神情已進入忘我境界，唱到「親愛的 愛上你 戀愛日記」時，Vincy已經笑到看不下去，只好攬着「冤枉娛樂」的吉祥物「冤枉熊」喪笑，大讚對方「完全捉得到周杰倫的神髓。」