泳兒送半裸猛男攬枕贈小塵埃Pollie 烏龍百出險「穿煲」

泳兒（Vincy）早前推出2025年首支派台作品《無糖可樂》，經過過去幾年的暗黑系列，這次作特意找來本地情侶組合「小塵埃」合作，寫一首最純粹平實的愛情小品。

為宣傳歌曲Vincy約了《無糖可樂》的作曲人之一「小塵埃」的Jonathan，為拍了十三年拖的女友、「小塵埃」女主音Pollie製造浪漫驚喜。製造驚喜前，Vincy向Joanthan收集Pollie喜好等資料，Jonathan指Pollie喜歡小貓小狗，他提議去寵物cafe，問到Pollie有沒有甚麼事情很想做，Jonathan笑說：「好想成日見到我囉，我估。」

Vincy靈機一觸，「我哋整個你嘅一比一攬枕吖！」Jonathan更提議用他的頭key在韓星李敏鎬的身上，「因為佢成日話我瘦啲嘅時候好似李敏鎬，佢講㗎，唔關我事呀！」 驚喜當日，Vincy跟Jonathan先到花墟買花，隨後到酒店佈置，Jonathan的一比一攬枕亦同時「出場」，而且安排它「睡」在大床上靜候Pollie來臨。一切準備就緒，Pollie在約定的時間地點出現，問到Pollie二人向來不太會特別慶祝一些日子，Pollie直言通常都跟朋友一起過，再問二人平時拍拖做甚麼，Pollie直言：「都係搵朋友一齊玩。」三人隨即大笑。