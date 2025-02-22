泳兒送半裸猛男攬枕贈小塵埃Pollie 烏龍百出險「穿煲」

泳兒（Vincy）早前推出2025年首支派台作品《無糖可樂》，經過過去幾年的暗黑系列，這次作特意找來本地情侶組合「小塵埃」合作，寫一首最純粹平實的愛情小品。
為宣傳歌曲Vincy約了《無糖可樂》的作曲人之一「小塵埃」的Jonathan，為拍了十三年拖的女友、「小塵埃」女主音Pollie製造浪漫驚喜。製造驚喜前，Vincy向Joanthan收集Pollie喜好等資料，Jonathan指Pollie喜歡小貓小狗，他提議去寵物cafe，問到Pollie有沒有甚麼事情很想做，Jonathan笑說：「好想成日見到我囉，我估。」
Vincy靈機一觸，「我哋整個你嘅一比一攬枕吖！」Jonathan更提議用他的頭key在韓星李敏鎬的身上，「因為佢成日話我瘦啲嘅時候好似李敏鎬，佢講㗎，唔關我事呀！」 驚喜當日，Vincy跟Jonathan先到花墟買花，隨後到酒店佈置，Jonathan的一比一攬枕亦同時「出場」，而且安排它「睡」在大床上靜候Pollie來臨。一切準備就緒，Pollie在約定的時間地點出現，問到Pollie二人向來不太會特別慶祝一些日子，Pollie直言通常都跟朋友一起過，再問二人平時拍拖做甚麼，Pollie直言：「都係搵朋友一齊玩。」三人隨即大笑。
Vincy訛稱拍完節目「兜」二人落尖沙咀，到達酒店後又指帶他們走秘道，其實驚喜在後頭，帶了Pollie上房，一面懵懂的Pollie這時才如夢初醒，Vincy指知道二人從沒去過staycation及二人旅行，所以特別安排了staycation給他們，「希望留個難忘嘅情人節俾你哋。」Room tour期間，Pollie看到睡房床上的「半裸猛男Jonathan」，立即露出嫌棄的表情，不過仍即時飛奔攬實兼大笑，「有少少唔想拎番屋企。」最後Jonathan送上寫滿愛意的心意卡，驚喜大成功。
不過成功背後，當中亦發生了不少蝦碌事令驚喜差點穿煲，Vincy說：「今次我哋準備咗兩個驚喜，第一個係睇貓，但我覺得睇貓好似冇特別驚喜，所以第二個驚喜就係安排佢哋去staycation。去到第一個location嘅時候，我哋兩個爆響口，因為我哋講『我哋第一個地方⋯⋯』咁即係代表仲有第二個地方啦，哈哈。」她續說：「第二個蝦碌位係我哋呃佢（Pollie）去第二個地方話兜埋佢去攞車，其實係呃佢上酒店房，但係我哋唔記得咗我哋將間酒店房咭俾咗個同事，因為佢要先上房set cam，所以我哋去到樓下就搭唔到lift上房，喺嗰度糾纏咗一陣，講大話搵路、又話急尿去廁所，但我哋兩個都唔係好識講大話，哈哈。所以呢個驚喜最難就係講大話。」