泳兒《一了百了》MV挑戰演孕婦 炒車瞓棺材百無禁忌

泳兒（Vincy）今日（23日）推出今年「祝福三部曲」的第二部歌曲《一了百了》。關於歌曲名稱的這四個字，Vincy透露靈感是來自日本傳奇歌姬中島美嘉的一首歌，「佢有一首歌叫《曾經我也想過一了百了》，講嘅係佢嘅一段經歷，當時她有耳疾，冇辦法好好唱歌，係人生一個黑暗期。」Vincy很有共鳴，因為她也試過好幾年身體出現狀況，十分擔心，也想過甚麼都不理。但收到歌詞後，Vincy對這四個字有了新體會。 Vincy說︰「大家一貫有嘅概念，就係覺得呢啲都係一啲負面嘅詞語，但我哋將佢扭轉，變成可以喺呢啲負面詞語上面去搵到一啲正能量。可能平時大家都會覺得『一了百了』係嗰種『本pair』或者放棄，但係我哋將佢拆開就係一個了結，一了就可以帶嚟一百個更好嘅結果，其實最主要想講嘅意念就係學習去放低。」

Vincy表示做這首歌的時候，剛遇上跟歌曲想帶出的訊息的狀況，她分享道：「遇過幾次一啲可能覺得好不安對於自己嘅將來、或者係工作上可能驚自己未達到自己想要嘅預期。點解我會不安、擔憂緊張？因為我唔可以放低我嘅失敗。其實『失敗』係每個人都會有嘅恐懼，我哋唔係要去詛咒自己失敗，但當你可以放低一啲嘢，你可以接受，唔緊要嘅，就算我做得唔好，就算件事我flop咗，我都可以重新再建立、重新再嚟過嘅話，其實有乜嘢需要恐懼呢？」 拍攝MV當日，向來十分緊張的Vincy，突然「開竅」，「就算真係拍得唔好都唔緊要，可以剪輯㗎嘛，哈哈，又或者可以重take㗎嘛，所以我今日狀態係輕鬆嘅，我覺得越輕鬆更容易投入MV裏面嘅角色。」