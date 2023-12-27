泳兒「祝福三步曲」最終章 新歌送給無力感的人

泳兒（Vincy）今年最後一首作品《無能為力》今日（27日）上架，這亦是她今年的「祝福三步曲」的最終章，顛覆負面，正視生命。歌曲依然由合作無間的馮穎琪作曲、周耀輝填詞。「作為我年尾最後一plug ，加上倒數幾日就到2024，呢首歌，我想送俾自己同所有喺今年曾經有過一種無力感嘅你。」

《無能為力》這四個字及主題，看似負面，其實「負中帶正」，泳兒說︰「簡單嚟講，就係假如我哋感覺夠了無能，可能就會化為力量，所謂無能者的力量。然後提醒我哋，當感到冇能力，或者有人覺得你冇能力嘅時候，正係你最需要力量嘅時候，因為you are more than what you think you are or what others might think you are. 唔好睇輕自己，亦都唔好俾人睇輕你，要將無能轉化為力量。」她表示最喜歡「看一切多麼剔透」這句歌詞，「當你有能力看透，就會變得輕而有力量。」