泳兒「祝福三步曲」最終章 新歌送給無力感的人

《無能為力》這四個字及主題,看似負面,其實「負中帶正」,泳兒說︰「簡單嚟講,就係假如我哋感覺夠了無能,可能就會化為力量,所謂無能者的力量。然後提醒我哋,當感到冇能力,或者有人覺得你冇能力嘅時候,正係你最需要力量嘅時候,因為you are more than what you think you are or what others might think you are. 唔好睇輕自己,亦都唔好俾人睇輕你,要將無能轉化為力量。」她表示最喜歡「看一切多麼剔透」這句歌詞,「當你有能力看透,就會變得輕而有力量。」