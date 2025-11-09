泳兒 胡鴻鈞率《聲秀》4強 於東港城與miffy提早過聖誕

泳兒(Vincy)、胡鴻鈞(Hubert)、《聲秀》出爐4強冠軍馮熙燮(Ryan)、亞軍柯雨霏(Ophelia)、季軍胡子貝(Matt)及殿軍穎喬(Ziva)等，今日出席於將軍澳出席《東港城．miffy星河祈願之旅》揭幕禮，他們除與現場fans玩遊戲，又為求過關盡顯跳唱潛能，獻唱近1小時，吸引數百名fans到場應援。

今年是荷蘭卡通人物miffy誕生70周年，東港城今年聖誕布置特別以miffy為主題，打造8大夢幻打卡場景。商場特別預備神秘禮物，送上可愛miffy公仔，給上星期新鮮出爐的《聲秀》4強，恭賀Ryan、Ophelia、Matt及Ziva在比賽中獲勝。大熱奪冠的Ryan指：「今次係我哋比賽完之後嘅首個公開活動，收到東港城送俾我哋嘅驚喜禮物，同埋fans們面對面嘅祝福，真係受寵若驚！希望我哋4個未來可以帶好作品，以唔同面貌同大家見面。」