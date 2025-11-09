泳兒 胡鴻鈞率《聲秀》4強 於東港城與miffy提早過聖誕

泳兒(Vincy)、胡鴻鈞(Hubert)、《聲秀》出爐4強冠軍馮熙燮(Ryan)、亞軍柯雨霏(Ophelia)、季軍胡子貝(Matt)及殿軍穎喬(Ziva)等，今日出席於將軍澳出席《東港城．miffy星河祈願之旅》揭幕禮，他們除與現場fans玩遊戲，又為求過關盡顯跳唱潛能，獻唱近1小時，吸引數百名fans到場應援。
今年是荷蘭卡通人物miffy誕生70周年，東港城今年聖誕布置特別以miffy為主題，打造8大夢幻打卡場景。商場特別預備神秘禮物，送上可愛miffy公仔，給上星期新鮮出爐的《聲秀》4強，恭賀Ryan、Ophelia、Matt及Ziva在比賽中獲勝。大熱奪冠的Ryan指：「今次係我哋比賽完之後嘅首個公開活動，收到東港城送俾我哋嘅驚喜禮物，同埋fans們面對面嘅祝福，真係受寵若驚！希望我哋4個未來可以帶好作品，以唔同面貌同大家見面。」
《聲秀》比賽路上，Vincy與Hubert兩位導師勞苦功高，Vincy更獲贈70cm高的特大miffy公仔。她收到後立即心心眼表示：「細個時有一隻miffy床邊公仔，晚晚陪住我瞓，意想不到今日出席活動竟然有禮物收，希望呢隻miffy都會成為Batman(愛犬名)嘅好朋友，陪住佢長大，成為我哋嘅共同回憶！」而Hubert剛拿著miffy公仔擺出可愛pose，現場fans立即尖叫！
之後兩位導師親自帶領《聲秀》學員與幸運fans組隊，近距離大玩經典遊戲「大電視」；又挑戰反應力動作遊戲「miffy舞蹈教室」，眾人手舞足蹈，十分落力！Hubert在遊戲後展現幽默本色，笑稱要推出跳唱歌，「下次要熱定身先先出席活動！好彩我寶刀未老，睇嚟要認真同公司討論，下一次出歌挑戰跳唱。」話畢fans立即報以熱情尖叫，逼不及待Hubert下一首派台歌登場。
逾400 fans逼爆現場
為答謝現場逾400名fans，6位歌手特別與台下樂迷影大合照，提早歡度miffy夢幻聖誕！接著由Vincy率先獻唱《無糖可樂》和《葉落冰川》，4位《聲秀》歌手亦都加入演唱，每人獻唱兩曲。最後由Hubert壓軸送上兩首親自參與作曲作品《凡人不懂愛》和《謝謝你的應援》。馬拉松式接力獻唱一小時猶如一場小型演唱會，樂迷大飽耳福。