泳兒 黎美言 陳逸璇參加《毛孩天台重聚慈善演唱會》 呼籲大眾愛護寵物

每年有數以千計流浪毛孩橫死街頭，如無人處理會被當做垃圾送往堆填區；近年亦時常發生虐待動物事件，一班從事不同行業的組織，泳兒、蘇姗、鍾舒漫、黎美言、陳逸璇、譚嘉荃及天台音樂茶座等，決定舉辦一場音樂會，以歌聲呼籲大眾愛護寵物。
泳兒叮囑勿棄養
這個名為《毛孩天台重聚慈善演唱會》，鐵定2月23日晚上8時假旺角麥花臣場館舉行，由娛樂公司、寵物善終服務公司，以及音樂教育機構合辦。曾養兩隻狗的泳兒指，兩隻毛孩性格大不同，一隻專注力很強，另一隻則很衝動，如何令兩隻狗融洽在同一間屋，她花了很多時間和耐性：「以前我為慈善設計過一個狗圈，當時仲帶住佢哋一齊去拍照。今次參與毛孩慈善演唱會，希望大眾知道，人可以擁有好多事物、朋友，有能力爭取自己想要嘅野，但寵物世界裡面，只有我哋又或者係食物，所以我不斷提醒自己，花多些時間陪佢哋和愛錫。千萬不要棄養，寵物不只是寵物，而是一家人。」
泳兒稱，當決定養寵物，首先要想清楚，能否照顧牠們一生一世：「如果係一家人，又點會捨得棄養呢。我睇過好多片段關於流浪貓狗，當有疾病需要醫治嘅時候，好需要物資與金錢支持，很希望大家多多支持流浪毛孩機構。」
陳逸璇鼓勵領養貓狗
陳逸璇十幾年前就已經出過一本寵物書《牠們不是名牌》，訪問很多領養流浪貓狗的主人，讓大家知道養貓狗不一定要名牌：「我隻狗狗Bingo，就係愛護動物協會相遇，感覺很投緣。陳逸璇指狗仔好有靈性，她不開心時狗狗會感應到，「有好幾次我好難過嘅時候，就係佢走上前安慰我，好多次摟住佢又笑又喊。」
黎美言與毛孩太多回憶
黎美言直言跟毛孩有太多難忘相處回憶：「我哋會一齊煲劇，帶毛孩去做雜誌訪問，一齊慶祝生日……今次做毛孩慈善演唱會，最希望帶到一個重要訊息俾大家，不要棄養，盡可能領養毛孩。」黎美言希望各界可以支持，並捐助照顧流浪毛孩，讓牠們有個溫暖的家。