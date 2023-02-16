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娛樂
2023-02-16 22:42:24

泳兒 黎美言 陳逸璇參加《毛孩天台重聚慈善演唱會》 呼籲大眾愛護寵物

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泳兒呼籲大家支援流浪毛孩機構，因這些機構好需要物資與金錢支持。

每年有數以千計流浪毛孩橫死街頭，如無人處理會被當做垃圾送往堆填區；近年亦時常發生虐待動物事件，一班從事不同行業的組織，泳兒、蘇姗、鍾舒漫、黎美言、陳逸璇、譚嘉荃及天台音樂茶座等，決定舉辦一場音樂會，以歌聲呼籲大眾愛護寵物。

 

泳兒叮囑棄養

這個名為《毛孩天台重聚慈善演唱會》，鐵定223日晚上8時假旺角麥花臣場館舉行，由娛樂公司、寵物善終服務公司，以及音樂教育機構合辦。曾養兩隻狗泳兒兩隻毛孩性格不同，一隻專注力很強，另一隻很衝動，如何令兩隻狗融洽在同一間屋，花了很多時間和耐性：「以前我為慈善設計過一個狗圈，當時仲帶住佢一齊去拍照。今次參與毛孩慈善演唱會希望大眾知道人可以擁有好多事物、朋友，有能力爭取自己想要嘅野，但寵物世界裡面，只有我哋又或者係食物，所以我不斷提醒自己，花多些時間陪佢哋和愛錫。千萬不要棄養，寵物不只是寵物，而是一家人。

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陳逸璇的狗仔15歲，去年2月離世，她好想藉今次活動，呼籲大家不要棄養。

泳兒稱，當決定養寵物，首先要想清楚，能否照顧牠們一生一世：「如果係一家人，又點會捨得棄養呢。我睇過好多片段關於流浪貓狗，當有疾病需要醫治嘅時候，好需要物資與金錢支持，很希望大家多多支持流浪毛孩機構。」

 

陳逸璇鼓勵領養貓狗

陳逸璇十幾年前就已經出過一本寵物書《牠們不是名牌》，訪問很多領養流浪貓狗主人，讓大家知道養貓狗不一定要名牌「我狗狗Bingo就係愛護動物協會相遇，感覺很投緣陳逸璇狗仔好有靈性，她不開心時狗狗會感應到，有好幾次我好難過嘅時候，就係佢走上前安慰我，好多次摟住佢又笑又喊。」

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黎美言指，與毛孩有太多回憶，她又會攬著毛孩一起煲劇。

黎美言毛孩太多回憶

黎美言直言跟毛孩有太多難忘相處回憶：「我哋會一煲劇，帶毛孩去做雜誌訪問，一慶祝生日……今次做毛孩慈善演唱會，最希望帶到一個重要訊息大家不要棄養，盡可能領養毛孩。」黎美言希望各界可以支持並捐助照顧流浪毛孩，讓牠們有個溫暖的家。

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