泳兒 黎美言 陳逸璇參加《毛孩天台重聚慈善演唱會》 呼籲大眾愛護寵物

每年有數以千計流浪毛孩橫死街頭，如無人處理會被當做垃圾送往堆填區；近年亦時常發生虐待動物事件，一班從事不同行業的組織，泳兒、蘇姗、鍾舒漫、黎美言、陳逸璇、譚嘉荃及天台音樂茶座等，決定舉辦一場音樂會，以歌聲呼籲大眾愛護寵物。

泳兒 叮囑 勿 棄養

這個名為《毛孩天台重聚慈善演唱會》，鐵定2月23日晚上8時假旺角麥花臣場館舉行，由娛樂公司、寵物善終服務公司，以及音樂教育機構合辦。曾養兩隻狗的泳兒指，兩隻毛孩性格大不同，一隻專注力很強，另一隻則很衝動，如何令兩隻狗融洽在同一間屋，她花了很多時間和耐性：「以前我為慈善設計過一個狗圈，當時仲帶住佢哋一齊去拍照。今次參與毛孩慈善演唱會，希望大眾知道，人可以擁有好多事物、朋友，有能力爭取自己想要嘅野，但寵物世界裡面，只有我哋又或者係食物，所以我不斷提醒自己，花多些時間陪佢哋和愛錫。千萬不要棄養，寵物不只是寵物，而是一家人。」