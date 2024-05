泳兒、張馳豪、鄧家杰及龔柯允日前到上環出席第二屆港島青年節啟動禮暨青年齊「樂」區音樂匯演。泳兒演唱了《感應》和《葉落冰川》,張馳豪演唱《l am Yours》、《紅豆》和《Dirty Rhythm》;龔柯允唱出《青春頌》、《Rolling in the Deep》及《I don't Wanna Move》;而鄧家杰(Kakit)就演唱了《不再猶豫》和《凡星》,並表演招牌的折骨舞。