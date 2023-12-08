洗米華案｜周焯華向習近平發公開信 盼獲公平正常裁決

《如果能給習近平國家主席寫一封信》公開信全文：



這是一封公開信，我是在一個小漁港出生長大的，我叫周焯華，太陽城集團的創辦人，後來這個小漁港就成為一個世界旅遊休閒中心，我本來只是澳門一個寂寂無名的人，因為澳門回歸祖國後，有賴中央政策帶動下，才有我今天的成就。在這小小的澳門，我愛我的家人、朋友、員工，澳門就是我們的根，這裡我們都感受到澳門人的善良，這裡沒有什麼仇恨，幾乎沒有仇殺案，一個非常安全的地方，大家都安居樂業，重感性，講信用。



最早開始我們本來就是一家以利益為目標的貴賓廳經營機構，後來得到社會各界、當時的澳門政府及中聯辦的鼓勵和引導下，我們的價值觀也因此而改變，引進專業管理，建立企業使命，品牌價值和社會責任等，更是代表澳門人的一張品牌，我們的目標改變成必須維護客人的利益、行業和本地人才的發展，我們就這樣一步一腳印走過了十四載，我相信大部分的澳門人都知道我們是一家什麼樣的公司。



我幾乎每天都會到辦公室上班，一星期6天，星期日放假，從不帶文件回家，沒有跟客戶有非業務上的往來，不收取客戶任何金錢及禮物，沒有權限動用公司任何資金，這種工作模式及方針維持超過十年。



在2021年11月26日我被澳門司警帶走，罪名是黑社會犯罪，網賭，我也清楚知道所指的不是暴力犯罪，最後一審判我18年刑期，最近中級法院上訴刑期不變。



對於黑社會的指控：整個審訊過程沒有證據證明我指揮過其他被告從事底面的不法活動，也從來沒有證人證供、文件證明任何被告曾經收受過非法得益，當中包括我本人。員工都是合法招聘。從多年來的手機紀錄及所有的會議紀錄，我們從來沒有談及任何底面業務，與員工之間沒有任何私人的接觸或交往，沒有勞資以外的其他關係。他們作為打工的沒有受我指使，沒有收過犯罪利益，又沒有犯罪動機，是怎樣能構成黑社會犯罪，他們從一審15年到二審改判12年半，我們一直都相信澳門是一個法治社會，從來不會擔心沒有犯法因受到牽連而進監獄的，還說是十幾年的重罪，那些當事人和他們的家人都崩潰了，一般的賭場犯罪沒有牽涉暴力平常最多都是幾年的刑期，為什麼這案的罪名如此嚴重，沒有一個法律界人士可以解釋得出來。他們都是別人的孩子、丈夫和爸爸，他們都是讀完書出來上班，從沒想過會發財的打工人，我們的國家，我們的社會法治不就是保障這些人嗎？為什麼他們會得到這種遭遇？我們這個案是公開審訊，就算20年後、30年後所有的澳門人都能看到他們是無辜的。作為他們的老闆，我是絕對沒有支付過工資以外的金錢利益給他們，如果法律容許，我願意一力承擔所有的法律責任，



針對底面的指控：我手機裡有將近十年的通訊紀錄，裡面從來沒有跟人商討過組織過怎麼放碼，收帳，沒有談及過資金流，利益分配，沒有任何跡象有人提供過利益給我，我也從來不碰錢，而且這個底面業務在當時的現金流來講，估計佔不到公司現金流的1-2%。除了會對相關人士進行一些信貸追蹤，基本上從不過問，怎麼稱得上經營。



對於海外貴賓廳業務，即包含〝電投〞而非〝網投〞，所有都是實體賭場的投注。當時內地打擊境外賭博，電訊詐騙，非法金融及不法資金轉移等不法活動，有理由懷疑一些澳門貴賓廳在東南亞借經營貴賓廳名義，投資或參與相關不法活動。最近，內地公安成功搗破東南亞各國多宗犯罪團伙，拘捕過萬涉案人士，我非常相信我個人或我公司與這些不法活動毫無關連，這樣便足以證明太陽城的核心業務是經營貴賓廳，而且90%以上的業務都在澳門，這樣不足以判處18年徒刑吧。這是一封公關信，如果信中內容與事實不符，公眾可以作出指證。



整個案件沒有受害者，沒有財物損失，沒有人命傷亡，也沒有貪污腐敗，只是賭場案件。我們整個案子總共判刑為121年徒刑，破了澳門有賭場以來的紀錄，為什麼要那麼嚴厲的懲罰，我們經營了14年，從第一天開始到我們成為全球知名品牌到我們經營的最後一天，整個運作模式十幾年來幾乎一樣，為何今天的反差會那麼大，而且在之前毫無預警或設紅線。我明白我們行業本身也存在不少問題，多年來我也寫過幾篇文章勸籲同業不要因底面而過度放貸，行業裡眾所周知，怎麼今天我們會成為執法部門的目標呢？



內地温州母案案情最嚴重的一位有客人指證，自己口供承認有經營底面賭博，一場輸贏更是上億元。温州法院一審已在中級法院的判決，判刑為7年9個月。當時那位犯人覺得判刑過重還提出上訴。內地母案都沒有作黑社會或犯罪集團等罪名起訴。



習主席，你是我們國家有史以來最偉大的國家主席，也是我們的精神領袖，希望你能為幾個無辜家庭發聲，我們只需要一個公平和正常的裁決，我並沒有冒犯之意，只是本着一點當老闆的責任，實在情非得意，只希望可以挽回發生在大家身上的災難，才作此唐突的表達，望請諒解。無論最後命運怎麼安排，我都必定跟隨國家民族，團結民心，榮辱與共，命運與共，生死與共。

周焯華

2023.11.14