洗米華案｜太陽城專頁兩年後突更新 周焯華︰對澳門我問心有愧嗎？

澳門賭廳太陽城集團創辦人周焯華(洗米華)及多名集團成員的終審敗訴，維持各人原判的監禁年期，最重刑期的周焯華需服刑18年，其他8人監禁年期由9年至12年6個月不等。 自洗米華被捕之後，太陽城集團專頁暫停更新逾兩年半，日前專頁突然上載了洗米華出席集團活動的照片，上款是「各位前同事和好朋友」，但未有寫到下款，而內文就多次用「我」這個字眼，因此這篇帖文相信是出自洗米華手筆。帖文一出，不少人入內留言表示「支持華哥」。

太陽城集團最新的帖文內容如下︰ 「很久沒見了！大家生活安好嗎？時間過得真快，一眨眼就兩年多了！這段時間，說長不長，說短也不短，足夠我好好回顧過去十幾年的時光。有時候我會問我自己，我真的做錯了嗎？對澳門，我問心有愧嗎？ 我生於澳門，長於澳門，從小就在這個城市長大，澳門就是我的家！直到我開創我的事業發展，也從來沒有離開過澳門，我的根就在澳門！ 從2007年成立太陽城集團以來，我一直以貢獻澳門爲己任，時時刻刻提醒自己必須要讓這個小城市在世界的舞台發光發亮，從來沒有一天改變過！

多年來，我們積極推動演藝文化娛樂業務，在澳門投資、舉辦、贊助超過50個大型演唱會及表演；我們投入大量資源推廣澳門這個旅遊目的地，包括贊助「格蘭披治大賽車」、「國際電影展」、「武林群英會」、「澳門小姐」選美比賽等等； 對支持社會公益及體育發展事務也是不遺餘力，除了各項的慈善捐款，我們還成立太陽城義工隊、足球隊、籃球隊和龍舟隊，還有創立勵志青年會…… 我對澳門付出這麼多，只有一個原因，就是因為我真的很愛這個地方！