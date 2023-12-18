洗米華Mandy Lieu昔日半山愛巢疑成銀主盤 地產經紀拍片︰大浴缸放床邊 大床天花設大鏡

太陽城集團創辦人周焯華(洗米華)，因巨額詐騙罪、黑社會罪、不法博彩等罪名在澳門法院判刑18年。周焯華當年成為新晉娛樂大亨，最哄動莫過於已婚嘅佢同混血model Mandy Lieu（劉碧麗）的一段情。近日有地產經紀聲稱於當年洗米華同Mandy半山豪宅愛巢拍片介紹，指這個價值過億的豪宅單位已經成為銀主盤。

空間感十足 逾過2000平方呎 片段所見，這個面積超過2000平方呎的單位，一入門口就有私人升降機大堂，可見氣不凡。單位原本三房間格，但原業主將全屋打通，加上近乎全屋都係落地玻璃，空間感十足之餘仲可以飽覽維港及半山景致。而飯廳大到可以放到6人大餐枱，再加個內藏鋼琴嘅入牆柜。介紹單位嘅經紀不時盛讚原業主識得享受生活，因為屋內音響以至家電都係名牌貨。