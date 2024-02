年屆79歲的英國殿堂級搖滾巨星洛史釗域(Rod Stewart),突然取消原定下月11日假灣仔會展中心舉行的「Live in Concert, One Last Time」演唱會。

香港主辦單位Live Nation對演唱會臨時取消深感遺憾,敬請購票人士能夠體諒。Live Nation聲明指,因為不可預知的情況,是次演唱會無奈取消,並接受辦理退票手續。

對於洛史釗域港騷無法舉行,消息一出即引起不少揣測,有人認為或跟美斯鬧出的風波及政治因素有關,不過,洛史釗域同時取消台灣、馬來西亞、泰國及菲律賓站的演唱會,但其他國家及地區演唱會卻如常進行,洛史釗域前日才於社交網宣布本月在英國Kingston的演唱會將加開一場,取消原因實在耐人尋味。