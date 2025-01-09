洛杉磯山火｜奧斯卡提名宣布延期舉行 多位巨星屋企受影響

美國加州洛杉磯縣的山火在強風和乾燥天氣下持續焚燒，增至最少5人死亡，數十人受傷，包括荷里活明星在內10多萬人被迫撤離，至少1,100棟房屋損毀，接近30萬戶停電。消防派出超過1,500人撲救，火勢至今仍然未被包圍。洛杉磯市長Karen Bass宣布洛杉磯市進入緊急狀態。
山火席捲有許多荷李活明星和政商名流聚居、在靠近海灘的「太平洋斷崖」(Pacific Palisades)豪宅區，房價中位數為 450 萬美元，多位荷里活名人，包括《真實謊言》的Jamie Lee Curtis、於《星球大戰》系列中飾演「天行者」的麥克咸美(Mark Hamill)等聚居當地。《密西西比謀殺案》(Ghosts of Mississippi)的演員James Woods更接受CNN訪問，講述撤離時情況並提到「我們周圍的每所房子都著火了。」
奧斯卡提名要延期
第97屆奧斯卡提名原定1月17日公布，但延至1月19日才揭曉入圍名單。美國電影藝術學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）首席執行官Bill Kramer發信向學院成員表示，投票時間延至1月14日，提名名單將於19日發表，各自都拖遲2天。同時他亦提到「我們向受到南加州毀滅性火災影響的人們致以最深切的哀悼。許多我們的成員和業界同仁都在洛杉磯地區生活和工作，我們心繫著你們。」
另外，受到山火影響，多場電影首映、試映等也都跟著改期，還有英國影藝學院（BAFTA）茶會、AFI頒獎午宴、評論家選擇獎（Critics' Choice Movie Awards）、美國編劇工會獎提名等奧斯卡前哨戰活動，紛紛推遲或取消。