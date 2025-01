55歲的荷李活女星珍妮花安麗絲頓(Jennifer Aniston),昨日於IG上載短片,向正在洛杉磯山火現場奮戰的消防員致敬,她還在短片中寫道:「HEROES don’t just save LIVES, they save EVERYSOUL, they can… (英雄不僅拯救生命,還拯救所有靈魂)。」

在該段短片中,洛杉磯消防員們,正奮力在火災現場拯救一隻隻小鹿,展現不屈不撓精神。消防員不僅在火災中保護人們的生命,還努力救助在燃燒的森林中搵路逃命的小動物,展現人性光輝一面。