洛杉磯山火︱米路吉遜住了15年豪宅被焚 炮擊加州州長辦事不力

美國洛杉磯山林大火失控，當地大規模面積受到破壞，損失數以億計，大批當地民眾失去家園，當中包括很多荷李活名人，像影星米路吉遜(Mel Gibson)，他與家人家人居住了15年的豪宅，就受到這次火災波及被燒毀，令他忍不住在接受一名播客訪問時，炮轟加州州長Gavin Newsom辦事不力。

據悉這場山火發生時，米路吉遜和家人為了避險而撤離洛杉磯，現正身處德克薩斯州接受博客訪問，他在節目中批評州長Gavin Newsom，對災難應變處理不當，他說：「他(州長)說要解決山火，但實際上甚麼也沒做過，我們所有的稅款，似乎都花在Gavin Newsom的噴髮膠上。」