洛杉磯山火︱里安納度與女友乘私人飛機逃難　被責罵是「偽君子」

美國時間1月13日，有外媒報道，里安納度與女友Vittoria Ceretti搭乘私人飛機離開洛杉磯。而洛杉磯正遭受百年一遇山火蹂躪，這場山火導致超過10萬人需要緊急疏散，Julia Louis-Dreyfus、Tom Hanks、 Mel Gibson和Anthony Hopkins等名人的豪宅亦遭到焚毀。安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)更與其16歲小兒子Knox Jolie-Pitt到災場派發救援物資。

奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)，與意大利名模女友Vittoria Ceretti，因使用私人飛機離開洛杉磯，而受到嚴厲批評，又環保人士直斥他是「偽君子」。

里安納度自稱環保卻乘坐私人飛機逃難引來不少批評

此次大規模火災成因複雜，但環境破壞被公認為主要因素。這樣的背景下，自稱為環保人士的里安納度，仍選擇乘坐私人飛機前往墨西哥逃難，引來不少批評聲音。

里安納度曾設立一個專注於氣候變化和永續發展的基金會，並提供補助金以支持相關環保項目。然而他不斷使用私人飛機和遊艇的矛盾行為，引發公眾對其環保立場提出質疑，使他受盡指責，更有環保人士批評他是「偽君子」。