洛杉磯山火︱Beyoncé 珍美李寇蒂斯善款贈受災者 莎朗史東 荷爾芭莉捐衫捐食物

樂壇天后Beyoncé創立的慈善基金BeyGOOD，於12日宣布捐贈250萬美元(約1,946萬港元)，幫助洛杉磯大火受災者，並寄語：「洛杉磯，我們與你站在一起。」Beyoncé捐出的資金，將用於幫助Altadena和Pasadena地區的受災者，及協助當地的慈善中心和教堂，幫助那些因山火影響，而需要立即援助的人。
在荷李活不僅Beyoncé，還有許多明星出錢出力協助災民。女星莎朗史東(Sharon Stone)和荷爾芭莉(Halle Berry)捐贈了衣物、鞋子和救援物資，珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)則捐贈了100萬美元(約778.3萬港元)，幫助災民。
當地時間本月7日，洛杉磯爆發的森林大火已持續燃燒了一周。據加州消防局報告，截至13日上午，該地區的3場火災，已燒毀約4萬英畝(約162平方公里)的土地，面積比舊金山(121.46平方公里)還要大。此外，超過12,000棟建築物被大火燒毀。
該消防官員表示，「截至今天，23,700英畝(96平方公里)的Palisades大火已撲滅14%，14,000英畝(56.7平方公里)的Eaton大火已撲滅33%，Hearst 的大火約95%已得到控制。」此次火災已導致超過15萬洛杉磯居民被緊急疏散。