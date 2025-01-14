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娛樂
2025-01-14 15:45:00

洛杉磯山火︱Beyoncé 珍美李寇蒂斯善款贈受災者 莎朗史東 荷爾芭莉捐衫捐食物

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Beyoncé創立的慈善基金BeyGOOD宣布捐款250萬美元，幫助洛杉磯大火受災者。

Beyoncé創立的慈善基金BeyGOOD宣布捐款250萬美元，幫助洛杉磯大火受災者。

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樂壇天后Beyoncé創立的慈善基金BeyGOOD，於12日宣布捐贈250萬美元(1,946萬港元)，幫助洛杉磯大火受災者，並寄語：「洛杉磯，我們與你站在一起。」Beyoncé捐出的資金，將用於幫助AltadenaPasadena地區的受災者，及協助當地的慈善中心和教堂，幫助那些因山火影響，而需要立即援助的人。

在荷李活不僅Beyoncé，還有許多明星出錢出力協助災民。女星莎朗史東(Sharon Stone)和荷爾芭莉(Halle Berry)捐贈了衣物、鞋子和救援物資，珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)則捐贈了100萬美元(778.3萬港元)，幫助災民。

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珍美李寇蒂斯捐贈了100萬美元幫助災民。 荷爾芭莉為災民送上救援物資。 69歲的莎朗史東，捐救援物資幫助災民。

當地時間本月7日，洛杉磯爆發的森林大火已持續燃燒了一周。據加州消防局報告，截至13日上午，該地區的3場火災，已燒毀約4萬英畝(162平方公里)的土地，面積比舊金山(121.46平方公里)還要大。此外，超過12,000棟建築物被大火燒毀。

該消防官員表示，「截至今天，23,700英畝(96平方公里)Palisades大火已撲滅14%14,000英畝(56.7平方公里)Eaton大火已撲滅33%Hearst 的大火約95%已得到控制。」此次火災已導致超過15萬洛杉磯居民被緊急疏散。

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