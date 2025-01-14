洛杉磯山火︱Beyoncé 珍美李寇蒂斯善款贈受災者 莎朗史東 荷爾芭莉捐衫捐食物

樂壇天后Beyoncé創立的慈善基金BeyGOOD，於12日宣布捐贈250萬美元(約1,946萬港元)，幫助洛杉磯大火受災者，並寄語：「洛杉磯，我們與你站在一起。」Beyoncé捐出的資金，將用於幫助Altadena和Pasadena地區的受災者，及協助當地的慈善中心和教堂，幫助那些因山火影響，而需要立即援助的人。

在荷李活不僅Beyoncé，還有許多明星出錢出力協助災民。女星莎朗史東(Sharon Stone)和荷爾芭莉(Halle Berry)捐贈了衣物、鞋子和救援物資，珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)則捐贈了100萬美元(約778.3萬港元)，幫助災民。