洛杉磯直擊｜《美帝崩裂》衝擊頒獎禮 姬絲頓丹絲踢爆老公客串感羞恥唔敢見人

「第一代蜘蛛女」姬絲頓丹絲（Kirsten Dunst）由昔日花瓶已在影視圈獨當一面，還早已榮升康城影后，在今年4月上映的電影《美帝崩裂》（Civil War）中，姬絲頓再次發揮精湛演技，電影在各地也獲得一致好評。 趁荷李活電影頒獎季前夕，《美帝崩裂》近日再辦宣傳活動，前晩在洛杉磯The Grove內舉行傳媒見面會，主角姬絲頓丹絲和華格拿慕拉（Wagner Moura）出埸跟大家分享拍攝心得。姬絲頓由好友Rashida Jones（Quincy Jones女兒）介紹出場，兩位主角在活動上表示該片雖然是虛構，但美國總統大選在11月5日舉行，片中的內容可能會變成事實！

電影向戰地記者致敬 姬絲頓表示電影推出時有點緊張，因為內容很有挑戰性，不知道觀眾們的發應會否接受。但導演Alex Garland的拍攝手法十分之吸引，令整部電影拍得有點像驚悚片一樣。姬絲頓表示：「開拍前我已常常把相機放在我身上，開始習慣拿著相機的甫士，Alex更介紹我們看一部紀錄片《Underwire》作參考，十分之有幫助。」華格拿慕拉則表示：「《美帝崩裂》這部電影也是對戰地記者們一個尊敬，得知Alex的父親也是一個政治漫畫家；再加上現在作為一名記者不容易，這部電影對Alex來說是一部很私人的作品。」他續說：「現在社交網絡新聞有很多都是假新間，因為美國的政治很偏頗，有很多人在自己喜歡的『bubble』內吸收資訊，所以一段真實的報道是很大的關鍵。我在大學也是專讀新聞學，身邊的朋友們大多是記者。但戰地記者是另一類的媒體，我們開拍前也跟他們接觸過，十分之佩服他們的勇氣。」 這部電影可說是一部公路電影，姬絲頓丹絲與華格拿慕拉認為導演的拍攝手法很好，因為可以令到他們演得很自由，兩人稱拍攝是利用了很多綠幕和VFX，但也搭建了很多佈景，很多坦克車，片中軍隊也是真正軍人，導演更用上八部攝影機環繞着主角們駕駛的車輛進行拍攝。

拍罷《美帝崩裂》感受平淡是福 姬絲頓認為片中的亂葬崗一場戲最難受，共拍了兩天，該場戲她跟老公Jesse Plemons同框演出，Jesse雖然客串，但卻十分搶戲，飾演一名種族歧視的冷血軍人，姬絲頓更爆：「電影公開上映後，Jesse說不想回家見到屋企人，因為他演的角色很羞恥。」華格拿慕拉在戲中被Jesse問是從那裏來的美國人，他稱：「對我來說特別難受，因為我從巴西移民來到美國，我覺得非常之有種族歧視的感覺。不過我們都拍得很好。」 對於《美帝崩裂》在港上映時也贏得極佳口碑，《am730》記者問到姬絲頓丹絲，現在如何選擇角色或監製一個電影或電視劇項目時，如何去作出取捨？她表示會看一下導演的經驗：「一名好或差的導演都给我挑戰，我很喜歡挑戰性的東西。」在場另一名記者問兩位主角，這部電影可會擔心刺激愛搞叛亂的人一些靈感發起暴動？姬絲頓認為這部影片反映到政治一些黑暗面，是表達一個國家被極化破壞的後果，是民主國家最大的威脅。最後姬絲頓笑說拍完這部電影後最開心的是回到家中和孩子們吃午餐，做一些平常的事情。 特約記者Lilly Lui洛杉磯報道