洪助昇余潔滢用口互餵水 零經驗狂NG

新歌沿用Aiden出道歌曲《憑實力單身》班底，徐浩監製、阿木填詞，他稱「呢首歌主要係用一個比較理性嘅角度討論喺愛情入面，你繼續被情感牽住，但最後未必係一個好嘅結果。」為了呈現這種憤不顧身的愛情，MV導演以「跳崖」方式呈現，「喺愛情入面，就好似跳崖咁跳咗入去一段關係，但往往都係自己不斷受傷，雖然明知會受傷，但情感會沖昏我哋嘅頭腦，冇好理智分析繼續落去雙方都會受傷，同時亦冇好好保護自己。」

拍到以為會 猝死

MV連續拍攝廿四小時，Aiden早上六時便要出發，第一場更是浸冰戲份，拍攝後他差點以為自己會猝死，「拍嘅時候一開始好興奮，但拍落去發現身體呃唔到人，拍嗰日好凍，導演又不斷加冰，拍完呢場有一刻發現自己心跳好快，嗰刻好驚自己會猝死，但休息咗一陣就冇事可以繼續拍攝，我都唔係好夠膽俾同事知道，因為佢哋好錫我，一定要我去檢查咗先。」

接吻冇經驗

除此之外，Aiden直言有一幕更激的戲碼，「就係同女主角Zoe（余潔滢）咀對咀餵水嘅戲。」Aiden自爆對上一次拍接吻戲已經是七年前，「太耐之前啦，我唔識得點錫，已經唔記得咗。」不過因為跟Zoe是朋友，所以又變得放心，「幾年前我同Zoe喺一個acting class入面認識，因為大家係朋友，所以拍嘅時候我都好怕會笑場或者尷尬，好彩當時大家都好沉醉喺個故事入面，我亦都同自己講：『要好好咁呈現呢場咁刺激而有意思嘅戲份。』」最後這幕互餵水的戲碼NG了七至八次，「因為第一take啲水湧出嚟好似瀑布咁，所以要好好控制水嘅流量。同埋對於我呢一種『憑實力單身』嘅人嚟講，對上一次錫係七年前嘅人嚟講，今次真係一件幾衝激嘅事。」