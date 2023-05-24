洪助昇出道一周年與fans小聚 預告新歌MV有特別搞作

洪助昇（Aiden）出道一周年，其粉絲日前於一間cafe舉行小型展覽及fans聚會。會場內擺放着不少Aiden的海報、相片、燈牌等應援物，又不停播放着Aiden的歌曲，十分有心思。聚會期間，主角Aiden突然現身，令在場的fans驚喜十足。

Aiden到場後，fans們都爭相拍照，Aiden亦有求必應，逐一跟他們合照及簽名，隨後fans送上寫上「Happy 1st Debut Anniversary Aiden」的蛋糕，認真sweet。問到Aiden突然「踩場」，他表示：「知道佢哋好有心，特別租咗個場地為我慶祝，仲要由十九號至二十五號，一連七日，所以都想親身嚟多謝佢哋。」又笑言經過新人階段後，亦染了一個新髮色迎接新的一年，「多謝大家呢一年嘅陪伴，亦都多謝大家陪我經歷完呢一個新人嘅階段，未來嘅日子希望大家繼續多多指教，我會繼續努力去唱好每一首歌、做好每一個表演，希望大家會同我一齊行往後嘅路。」

新歌講愛情

他又預告快將推出新歌，「新歌係講愛情，你哋可以當係《憑實力單身》同埋《生活復常》混合嘅一首歌，故事主題可能近呢首歌、風格方面就近嗰首歌，所以我覺得係一首好值得大家期待、而我自己亦好期待大家聽完呢首確嘅感覺。」他又表示MV有突破演出，但同時大賣關子，「今次呢個mv有一個幾突破嘅演出，點突破就留番大家去睇嘅時候錄低你哋嘅反應再share俾我，都幾期待你哋嘅反應，我覺得你哋會嚇親，但係大家記得冷靜。」

除此之外，fans又為正在拍攝viutv新劇《飛黃騰達》的Aiden送上應援物到劇組，過百支冷泡茶為近日在酷熱天氣下拍攝的劇組人員降溫不少，fans們認真細心。