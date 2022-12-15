洪助昇新歌《生活復常》致亡友 寒冬拍下水MV無怨言

樂壇新人洪助昇(Aiden)推出他今年第三首主打歌曲《生活復常》。新歌記念Aiden一位已故摯友，對方在Aiden十八歲生日那天便離開了。日前他於一活動上首次唱出這首歌時，在台上一度唱到哽咽，演唱後在後台爆喊並謂︰「終於可以送到呢首一歌俾佢。」

Aiden說：「當全班同學都取笑我想成為歌手為事業嘅時候，只有佢鼓勵聆聽，我哋仲約定將來只要我能夠喺台上表演，佢一定喺台下支持。」不過，歌手大計未開展，對方已「退席」。巧合的是，二人亦曾經說過，誰先「離去」，都不能在喪禮上太悲傷，「我做到，我冇喊，直至喪禮後番屋企大喊一場。」而Aiden決定在當上歌手的第一年，便把這首作品送給摰友，多謝對方一直的鼓勵和支持，亦憑著他一直的信念和堅持，今天才能成為真正的歌手。