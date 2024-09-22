洪助昇相隔9年再次舞火龍 立志做龍頭大哥

洪助昇相隔9年再次舞火龍 。

大坑舞火舞盛會早前於中秋節期間舉行，連日來吸引不少市民及遊客圍觀拍照，人頭湧湧，當中的主角「火龍」由三百幾個猛男「揮舞」，歌手洪助昇（Aiden）亦有參與盛事，更是其中一位舞龍者。 這次是Aiden第二次參加舞火龍，第一次已經是2015年，「相隔咁長時間再玩，自己都好期待，同埋見到而家舞火龍被列入非物質文化遺產，自己好開心去參與呢個盛事。」

事隔多年再參與，原來是朋友提議，「佢一直都有參與呢個活動，咁啱今年中秋佢問我有冇興趣玩番，因為我細個都有舞獅，自己都想pick up番一啲表演唱歌演戲以外嘅另一啲興趣，所以就一齊去報名，好順利去參加今年嘅舞火龍。」 火龍全長六十七米，一眾舞龍者要揮動火龍遊走大坑，絕對是體力的考驗，所以事前Aiden都密密加操，「因為條龍係六十七米，都唔惹少，要夠耐力同體力，所以自己都準備一下舉啞鈴、跑步，呢啲帶氧運動當然唔少得。」除了體力同耐力，裝備同樣重要，「要戴帽或者攞毛巾包住個頭，因為啲香會辣到頭髮。手套最重要，因為我哋揸住舞火龍嘅木棍舞得耐嘅話，係會灼痛嘅。」