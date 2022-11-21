洪卓立主動提及屢誤傳死訊 「黑仔王」直言：風水師傅話下年行大運

洪卓立（Ken）與劉沛蘅（Hillary）自3月底公開戀情後，愛得相當高調，除咗以情侶檔接拍廣告，更不時於社交平台放閃，劉沛蘅更於玩「你問我答」時大方分享二人係透過打麻雀而認識。日前，洪卓立接力與粉絲互動回答粉絲提問，當中唔少問題都係關於劉沛蘅；洪卓立亦於過程中回帶過去經歷，表示風水師父話佢出年會行大運。

洪卓立發現有網民提問時串錯劉沛蘅英文名，即時反問：「邊個Hilary？」，相當搞笑。出道16年嘅洪卓立有《愛．無膽》、《彌敦道》、《苦行僧》、《你那邊好嗎？》等多首代表作，不過久未有新作品，早前更被網民嘲笑佢宜家只剩下與劉沛蘅戀愛嘅新聞。洪卓立就被粉絲提問：「你覺得自己算唔算冇運？」佢就收起輕鬆態度認真回答：「唔覺得好有運，無心插柳下入行，隨後同唱片公司簽約，拍戲啦，唱歌啦。」又指：「甚至有粉絲支持，去到第二年好幸運地擁有《彌敦道》，令我不至於消失樂壇。」洪卓立仲提及被誤傳死訊、去年拍攝劇集《72小時黃金行動》時突然抽搐暈倒並由高處墮下，昏迷超過10分鐘兼吐白泡事情，直言有唔少難捱時刻，但近幾年想法與過往有所不同：「冇之前嘅歷練或者又唔會有而家嘅心態，唔敢講而家嘅自己好識諗，起碼會嘗試活在當下，盡量放鬆自己，起碼而家可以有耐性玩到Candy Crush。」最後佢又樂觀地表示：「風水師傅，話我下年開始會開始行大運！睇吓啦！」

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