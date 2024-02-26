洪卓立曾想放棄做歌手 失聲後首開音樂會：我返黎啦

洪卓立(Ken)日前於廣州舉行「說故事的人音樂會」廣州站，這是Ken聲帶受損兩年多後舉行的首個音樂會，全晚演唱了21首歌。他於音樂會上感性分享這幾年間發生的事情，聲帶受損、身形暴脹等問題，坦言曾因失聲想過放棄做歌手，慶幸遇上一位改變他唱歌方法的老師，並澄清沒有因失戀而自暴自棄，而是透過健身教練有目的地增磅。他於完騷後在社交平台撰長文分享感受，表示這次是他第二次艱難地站起來，第一次是爆肺、第二次是這次失聲，更坦言曾想過放棄當歌手，「比上一次大病來得更強烈。」又感謝fans們的支持，「因為你們 我很滿足 很安慰 找回一些信心 很開心 昨晚 是我近這一年 最開心的一晚」他又特別多謝公司對他的信任，「給我兩次機會 休息兩次 再重新出發」，更謂會好好珍惜機會，把聲音變好、身形變好。

Ken解說音樂會主題設定為「說故事的人」，其實是原於兩年多前，他於社交平台做了一個節目，「收fans來信然後讀信，我就會講吓感受、share吓啲諗法建議俾粉fans，當時呢個programme係幾好，後來因為聲帶要休養、同時進行身體方面嘅管理，所以呢個programme就要擱置，點知一停就停咗一年多嘅時間，之後就冇再做音樂會。」音樂會期間發生一段小插曲，其中一首歌曲Ken覺得自己表現失準，即時要求重唱副歌，為了證明自己的狀態，更連續重唱五次副歌，贏得台下觀眾連續掌聲和歡呼，Ken亦講到：「我返黎啦！」現場氣氛熱烈，觀眾不斷大叫encore ，Ken最後encore了兩首歌，以《回到最愛的那天》作結尾，贏盡掌聲。現場觀眾於完show後在社交媒體發文均一片好評，同時亦為Ken送上不同的祝福，更希望盡快開下次live house 。