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娛樂
2024-10-21 22:32:42

洪卓立江門騷爆滿 封塵歌變求婚hit song

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洪卓立首次到江門開騷，結果音樂會當晚，開售的二千八百個座位，座無虛席。

洪卓立首次到江門開騷，結果音樂會當晚，開售的二千八百個座位，座無虛席。

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洪卓立（Ken）《The Other Planet 另一個星球》巡迴音樂會，日前去到江門一站，從未到過江門巡迴的Ken坦言知道要到江門開show，第一件事是想到當地美食，第二樣是擔心票房，「我喺度諗今次觀眾會推介我啲乜嘢呢？因為上次東莞站粉絲推介我食燒鵝，然後成個粉絲群全晚就係燒鵝嘅食物。第二件事就係點樣樂觀都會諗吓個票房，話晒我未去過江門巡迴，唔知人哋識唔識自己㗎嘛。」結果音樂會當晚，開售的二千八百個座位，座無虛席。
 

從未到過江門巡迴的洪卓立坦言知道要到江門開show，曾擔心票房。

從未到過江門巡迴的洪卓立坦言知道要到江門開show，曾擔心票房。

Ken表示每一場的巡迴都有自己想表達的訊息，向來不習慣亦不擅於表達自己的他藉着巡迴主題「The Other Planet」釋放自己，「每一場嘅medley部份，我都會加我自己想表達嘅諗法入去，透過唱歌同畫面講比大家聽，而medley最尾嘅一首歌就係核心思想。」

這次想表達的訊息是「告別娑婆」，他將過去三、四年來的一些想法透過歌曲展現，加上自己親手寫下文案，放在畫面跟觀眾分享，核心思想就是希望大家不要放棄，「自己經歷咗唔少事，我都冇放棄，亦都一步一步咁行返上舞台，所以我都希望將呢個訊息帶比現場觀眾。」對於作為歌手，除了娛樂觀眾，他自覺有責任帶出某些訊息，「例如係珍惜、例如唔好令自己後悔、例如堅持。」

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洪卓立開心可以見到江門fans。

洪卓立開心可以見到江門fans。

演唱會尾聲，Ken除了預告下一站將於佛山舉行，更分享了一段小故事。在唱最後一首歌《目前》前，他表示出乎意料地不知道原來大家十分喜歡這首歌，「因為首歌係好耐之前，後尾我先至知道原來有啲朋友係攞呢隻歌嚟求婚。之前我去咗電台做訪問，DJ喺咪後同我講，『我老公都係用呢隻歌同我求婚㗎，如果佢唔係用呢隻歌，佢求婚唔成功㖭呀！」引得全場爆笑。Ken笑言「好驚」，「不過我覺得我喺呢個樂壇都有少少嘅貢獻，當大家去求婚，各位男士如果求婚嘅話，可以考慮吓用呢隻歌啦。」

Ken表示每一場的巡迴都有自己想表達的訊息。

Ken表示每一場的巡迴都有自己想表達的訊息。

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