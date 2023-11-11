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娛樂
2023-11-11 18:48:47

洪卓立身形暴漲達200磅 親回爛賭與劉沛蘅分手真相

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洪卓立身形暴漲達200磅。

洪卓立身形暴漲達200磅。

洪卓立與劉沛蘅（Hillary）拍拖年半，上周突然宣布分手，並稱二人因了解而分開，沒摻雜其他沙石，不過後來傳出洪卓立因爛賭而被飛。洪卓立在分手後，昨日首度出席活動，他透露心情ok，工作時能分散精神，問到是否因爛賭而分手，他表示曾在社交網分享與朋友夾份買馬贏錢，之後已沒再玩，沒想到大家會記住並說成為分手導火線，但洪卓立稱與Hillary仍有聯絡。 

活動上，見洪卓立身形明顯暴脹，面圓圓兼有雙下巴，他自爆而家為操肌而瘋狂增磅，體重已達200磅，但之後就要地獄式減肥。他解釋因為自己頭大，如果以原本身型操肌，即使練出鋼條身型都只會顯得個頭更大，於是就要增肌再減。 

對於洪卓立身形暴漲，網民都十分驚訝，並指他是自暴自棄，洪卓立今天在社交平台發文再次解釋原因︰「其實有留意我Ig的朋友，應該都發現最近我很少出post或者story，有都只是站遠遠的拍照和看不到我的樣子。因為bulking的關係，看起來就好像自暴自棄肥了很多，其實恰巧相反，一星期差不多有四至五天去做gym，但醜婦終須見家翁，大家昨天還是要看到小弟。增磅增肌到200磅，可真的是我人生巔峰。其實肌肉量還未達標，還想繼續增磅，但接下來的工作實在怕不夠時間減回去。之後就是地獄式減肥時間了，期待瘦下來的時候，希望剩餘多一點點肌肉吧﹗」

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洪卓立解釋為身型操肌，於是要增肌再減。

洪卓立解釋為身型操肌，於是要增肌再減。

洪卓立與Hillary拍拖年半上周突然宣布分手。

洪卓立與Hillary拍拖年半上周突然宣布分手。

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