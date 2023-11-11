洪卓立身形暴漲達200磅 親回爛賭與劉沛蘅分手真相

洪卓立與劉沛蘅（Hillary）拍拖年半，上周突然宣布分手，並稱二人因了解而分開，沒摻雜其他沙石，不過後來傳出洪卓立因爛賭而被飛。洪卓立在分手後，昨日首度出席活動，他透露心情ok，工作時能分散精神，問到是否因爛賭而分手，他表示曾在社交網分享與朋友夾份買馬贏錢，之後已沒再玩，沒想到大家會記住並說成為分手導火線，但洪卓立稱與Hillary仍有聯絡。

活動上，見洪卓立身形明顯暴脹，面圓圓兼有雙下巴，他自爆而家為操肌而瘋狂增磅，體重已達200磅，但之後就要地獄式減肥。他解釋因為自己頭大，如果以原本身型操肌，即使練出鋼條身型都只會顯得個頭更大，於是就要增肌再減。