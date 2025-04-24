洪卓立開「重感冒」音樂會 show前禁食減磅慘反彈

洪卓立（Ken）於內地舉行《The Other Planet巡迴音樂會》，日前來到中山最後一站，現場三千人的座位全場館爆滿。不過開show前Ken患上流感，而且禁食89小時後不單止沒有減磅，反而「報復式反彈」激增5kg，認真慘情！

為了以最佳狀態見fans及演出，Ken開show前進行地獄式禁食，不過89小時完結後隨即患上流感，食藥食到水腫之餘，原本減掉的4kg唔見影更「賺」多了5kg！Ken不禁苦笑道：「餓完又病，病完又脹，好彩開show前調整得切。」