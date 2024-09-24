洪嘉豪上堂計錯時差靠「院友」提醒 Serrini腳傷停工三個月當休息

Serrini與洪嘉豪今日到啟德出席周生生活動，二人戴上品牌推出的最新系列。Serrini應司儀強尼要求即場為大家演繹一次她所屬的故事展區的聲音導航，期間她更邀請洪嘉豪一齊參與，二人大晒流利英文。洪嘉豪其後再即場演繹聲音導航扮演疼愛老婆的老公。

全面復工 今次亦是Serrini腳傷痊癒之後的公開活動之一，她表示現在靠右腳做重心，近期也出席了不少音樂節。她表示今次停工兩、三個月，很享受放假的感覺，但現在已經全面復工。她表示因為出了新歌《女一》，花了很多錢拍MV，所以少了買珠寶，並呼籲朋友們買些送給她。洪嘉豪表示自己未幻想過求婚要買甚麼珠寶，但自己亦減少跟同事逛珠寶店，搞笑表示不想被他們要求買珠寶。

時差計錯數 洪嘉豪早前獲張敬軒送了一個線上音樂課程，由於時差關係，令他計錯數，一度以為今早7點開學。他說︰「我好緊記係9月23日，於是我就click入去睇個schedule，自己又唔係好識睇，一個係會send assignment自己做，之後見到另一個係寫住24號東岸時間7點，於是尋晚就計應該係今早7點。歌迷就好好，dm我話唔係聽朝(24日)7點，而係聽日7點，因為我哋係快美國12個鐘頭。我都有多謝佢哋救咗我一日，但救唔到第二日，點知佢哋話『救得一日得一日』。」

梁博士提醒要開cam 他表示明天的線上課程不會打開鏡頭，在旁的「梁博士」即謂一定要開，不開cam是個沒禮貌的行為，因為開了cam便知道你是否有上堂。洪嘉豪又透露學校著同學們要介紹自己，而他就決定打一個假名，稱自己是來自香港的幕後，但不懂如何用英文去表達。 洪嘉豪表示張敬軒也有擔心他上堂有困難，所以有關心他的上堂進度。他坦言稍後因為要準備演唱會，自己未必可以趕及早上7時上堂，擔心會起不到床。Serrini在旁著他不要給予自己太多壓力，並稱當日見到張敬軒送課程給洪嘉豪，令她啟發了很多，更為父母報了一些健身課程。