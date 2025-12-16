洪嘉豪入校園踢波挑戰百腳傳球 被同學仔問難題分享如何面對空白期

歌手聯同中學生合力完成各項「百人挑戰」，在艱巨的過程之中，以無比的堅持與決心，不斷突破及挑戰自己，實踐「難先要你做」的精神！叱咤903 Woody聯同洪嘉豪日前走訪林大輝中學，進行校園巡演第三站，重頭戲是洪嘉豪領軍「百人挑戰」之「百腳傳球」；洪嘉豪與99位學生在草地球場上，合共100人挑戰來回傳接足球，並由洪嘉豪負責射門。在挑戰過程中，99位學生分成左右兩列，洪嘉豪從中間展開傳球，眾人默契十足，全神 貫注地配合傳球。當洪嘉豪射入終極一球，全場爆發出熱烈掌聲與歡呼聲，盡顯團隊合作與堅持不懈的精神。

被同學仔整蠱

洪嘉豪笑指終於明白今年叱咤主題「難先要你做」的真正意思：「最『難』係要記住傳波傳到邊個同學仔，有啲同學仲要整蠱我，做假動作扮傳波，扮交又唔交！」至於在「難題咨詢室」環節，同學們向洪嘉豪親自發問難題，其中一題問及洪嘉豪如何度過「空白期」，洪嘉豪坦言：「緊係練吓歌、寫吓歌，增值吓自己，我係樂壇上將勤補拙嘅歌手。其餘時間我主要會畀自己放鬆，例如去打機、踢波等，唔做同事業有關嘅事。」隨後，洪嘉豪亦向在場逾200位學生獻唱歌曲《下世愛你》，學生們高舉應援大字報，場面熱烈。洪嘉豪深深感受到同學們的熱情：「呢度嘅同學仔係我去咁多學校活動入面最熱情。因為我喺學校門口落車，都未行到入去學校，已經聽到好瘋狂嘅尖叫聲。」洪嘉豪亦分享其歌手路上所遇到的挑戰，勉勵同學如何調整心態面對難關：「我係超級理性嘅天 蠍座，所以面對覺得『難』嘅事，我會追溯原因。你要問自己考試壓力係來自咩？可能係升學、屋企人嘅期望、同學之間嘅比較、對前路迷惘等，當你搵到答案嘅時候就可以減輕壓力喇！」他亦以自身經驗為例續說：「其實我面對大型表演仍然會好緊張。例如年頭叱咤頒獎禮係冇綵排，而且全香港人喺電視機前面睇住。我嘅做法係喺腦海預演一次上台嘅情景，幻想觀眾反應，令自己有心理準備，同樣做法都可以應用喺令你覺得緊張嘅場景。」