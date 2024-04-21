洪嘉豪完成紅館個唱隨即出新碟 望年尾踏上頒獎禮台

洪嘉豪(Kaho)較早前完成一連兩場的首個個人紅館演唱會後，隨即開工出席活動及宣傳其最新專輯《Inner l Child》，問 Kaho對自己開騒表現的評分時，他就覺得有70-80分。至於接下來的目標，他直言，「希望可以再發掘一下到底有無其他方面嘅歌其實我自己都適合，亦都希望唱歌方面繼續好。至於有啲咩想做，都希望可以涉獵多啲音樂以外嘅東西，努力希望我今年可以有機會獲獎！」

完成首個紅館個唱，洪嘉豪自覺仍然有很大進步空間，「我覺得都唱歌方面都係比之前好咗好多，練習係有成果啦！咁但係有啲處理上嘅嘢其實都仍然可以更好啊，尤其是第一場更加做得我覺得無咁好，有啲嘢就係我對自己要求希望做得到。」他憶述說：「第一次升上紅館舞台，第一次真係升上去嗰下都有啲緊張嘅，來唔切去諗，嘩！終於擁有我自己嘅升降台啦！！咁但係尾場嘅時候就真係去到尾段其實都進入咗一個瘋狂嘅狀態，即係我已經唔會理首歌係點啦已經，我覺得喺嗰個狀態入面，我點唱都得、點都唱到！！」

談到今專輯碟名就叫《Inner Child》，他介紹概念構思，「主題其實係想講每個大人、成長咗嘅人其實心裏面都難免都會住咗個小朋友喺度。例如《拆禮物的孩子》，其實我哋而家拆禮物都會好開心㗎嘛，但同小朋友時候嘅(開心)唔同，小朋友就係你送咩禮物俾我，我未拆我都覺得好開心！但係而家拆開咗之後，可能未必係你好想要嘅嘢，你未必會有咁開心，所以就係想講呢樣嘢。而碟裡面嘅設計，包括封面等等其實都有好多歌曲嘅元素畫咗喺上面，亦都係我作為一個大人去咗公園影咗好多唔同相，有啲可能 chok 樣啲，有啲就可能鬼馬啲，想飾演返唔同時段。」

問到新專輯最愛哪首作品？他即表示難以抉擇，「我覺得今次都做咗好多唔同嘅 style，亦都有啲新嘗試，每一隻都好特別喎今次真係，好難答呢個問題。」