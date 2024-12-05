洪嘉豪拍住魏浚笙推出男男合唱歌《我感覺到》 組「笙豪CP」戲打情真甜度爆錶

問到於澳門拍MV時，「笙豪CP」繼續發揮一貫無厘頭風格，兩兄弟繼續亂講一通，Kaho表示：「感受到(當地)特色呀！仲有嗰個葡撻雞蛋仔，你介紹㗎嘛，嗰個嘢真係好嘢！仲要導演請八底（雞蛋仔）呀！多謝導演！」Jeffrey稱：「係呀，葡撻嘅雞蛋仔！一次過食咗兩味，葡撻加雞蛋仔，唔洗分開！真係多謝導演！」兩位對今次MV的演技評價顯得非常謙虛，二人表示對於這種劇情也是新手，最緊要是當下完全投入劇情，盡力做到導演要求，二人更笑說完全沒有一刻「出咗戲！」Kaho表示除了他們感覺到，亦相信觀眾都一定感覺到！

問二人有沒有最難忘的一場戲份，Kaho搞笑地回答：「未到啊，因為未收工，收工嗰份戲(喜)悅。」Jeffrey則說最難忘是一大清早便要拍攝追逐戲份。他續說：「(雖然跑咗好多次)但係好爽嘅，我完全feel到導演嗰種安排，係好好㗎！即係佢會覺得大家朝頭早起身都腫呀，咁就跑幾轉先啦！即係做晒體能先，咁夜晚就收返，個寧靜嘅美感。」Kaho也表示：「梗係跑啦！唔跑幾時跑呀！跑完仲要再打交！」

至於打架場面，兩兄弟繼續「吹」到天花亂墜，Kaho說：「我哋好似之前都較量過，喺第二度，唔係真係對手，但見到大家嘅拳風嗰啲，其實我哋都係有備而來，至於我哋點解叫做『笙記』、『豪記』，就係因為本身我哋係懂得嗰個武術，咩記、乜嘅、風記呀、華記啊。」Jeffrey表示：「係一個術語嚟㗎，呢啲真係武術嘅人士先知嘅用語嚟㗎。」Kaho更搞笑地說：「我哋呢啲全部都係喺嗰度訓練出嚟，所以唔會話好高難度！唔會有我哋打唔到，只有你哋拍唔到！」《我感覺到》MV將於今晚（12月5日）晚上9時正於Jeffrey的YouTube頻道首播，