洪嘉豪明年4月踏紅館 入紙3個月便獲批感神奇

洪嘉豪今日到尖沙咀出席「賽馬會青年領袖獎章計劃」啟動儀式暨同樂日，並擔任表演嘉賓。活動因有多個青少年制服團體參與，因此現場大批年青人在場，當中有不少是「院友」(洪嘉豪fans暱稱)。 洪嘉豪上台表示自己很想儲童軍的徽章，因為覺得代表一個成就，自己亦曾有參加童軍活動，笑言時間已經很久遠。接著他唱出《主角光環》、《海邊的呀豪》，第二首歌更是大會指定要求要唱，他笑言其實很想唱新歌，並不忘提提大家明年4月便會舉行首個紅館個唱。

開心與陳蕾粉絲接觸 洪嘉豪受訪時，表示不知道院友們都知他會現身「賽馬會青年領袖獎章計劃」活動，昨日在生日會上，眾人更向他表示「明天見」，自己還假裝不知甚麼事，原來大家都知道。提到昨日他與陳蕾一齊開生日會，他表示是第一次，加上二人生日相近，所以一齊開並和粉絲近距離接觸。他表示很少機會見到陳蕾的粉絲，可以互相集郵，感覺很好玩。