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娛樂
2023-10-22 21:58:47

洪嘉豪明年4月踏紅館 入紙3個月便獲批感神奇

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洪嘉豪出席活動，在場參與活動的青年團體都有很多「院友」。

洪嘉豪今日到尖沙咀出席「賽馬會青年領袖獎章計劃」啟動儀式暨同樂日，並擔任表演嘉賓。活動因有多個青少年制服團體參與，因此現場大批年青人在場，當中有不少是「院友」(洪嘉豪fans暱稱)

洪嘉豪上台表示自己很想儲童軍的徽章，因為覺得代表一個成就，自己亦曾有參加童軍活動，笑言時間已經很久遠。接著他唱出《主角光環》、《海邊的呀豪》，第二首歌更是大會指定要求要唱，他笑言其實很想唱新歌，並不忘提提大家明年4月便會舉行首個紅館個唱。

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開心與陳蕾粉絲接觸

洪嘉豪受訪時，表示不知道院友們都知他會現身「賽馬會青年領袖獎章計劃」活動，昨日在生日會上，眾人更向他表示「明天見」，自己還假裝不知甚麼事，原來大家都知道。提到昨日他與陳蕾一齊開生日會，他表示是第一次，加上二人生日相近，所以一齊開並和粉絲近距離接觸。他表示很少機會見到陳蕾的粉絲，可以互相集郵，感覺很好玩。

隨口講竟成真

問到他預告開騷之後，有沒有很多人跟他訂飛，「我同佢哋講有消息通知大家，因為都要等公司安排。」他稱在上一次在西九的個唱結束後，因為心情太興奮，於是跟老闆表示希望下次開紅館，之後對方表示ok，但自己只是隨口說說，沒想過老闆真的幫他入紙申請。

他說︰「我收到消息嘅時候，真係嚇親！我預計係下年年尾先有機會，大家都知紅館入紙要批，又好好彩申請3個月就批咗！早過我預算嘅時間，所以我知嘅時候，就好緊張，因為得番8個月要去準備，依家都要開始諗！」他表示紅館開個唱都是每一位歌手最重要的一站，因此自己都要盡全力，不想辜負一直跟他多年的粉絲。

洪嘉豪坦言一直預計明年底才開紅館個唱，沒想到現在是明年4月。

有大批粉絲因入不到會場，在門外等候洪嘉豪。

洪嘉豪做訪問時，現場由多位青少年制服團體成員築起人鏈維持秩序。

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