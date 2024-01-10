熱門搜尋:
段崇智 聖方濟各大學 農曆新年2024 流感 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-01-10 19:50:09

洪嘉豪演唱會｜出道5年首踏紅館開個唱優先讓歌迷會購票 洪嘉豪要自己搶公售給家人

分享：
洪嘉豪將於4月舉行首個紅館個人演唱會。

洪嘉豪將於4月舉行首個紅館個人演唱會。

洪嘉豪(KAHO)首個紅館個人演唱會，將於41314 日兩天於紅館舉行， 距離開show仍有3個多月 ，優先訂購尚未開始，於一月初已傳門票被搶爆，原來一向寵粉的KAHO為兌現對「院友」(KAHO粉絲)的承諾，主動向公司提出優先給予歌迷會「院友」訂購，他直言，「我承認係錫班院友嘅，咁叫得人入會，我冇理由詐騙嘛，第一次紅館一定要首先開咗比佢哋買先啦，啲飛竟然係一開就已經賣完，重係有人話買唔到……唉，我已經盡晒力，好多朋友問我買飛，我都係嗰句，真係對唔住，係買唔到，我都冇飛了，大家想買真係要喺117 號優先訂購嗰日去搶，然後優先訂購搶唔到，就要留意公售。我自己都要搵人去買優先訂購，同大家一齊搶公售，買番啲飛返來比朋友，屋企人。」

洪嘉豪首個紅館個人演唱會海報，靚仔到冇人有。 洪嘉豪自詡靚仔，演唱會海報靚到認唔到自己。

自詡靚仔：都差啲認唔到自己

今日大會發布演唱會海報，即令院友們瘋癲，皆因報上的KAHO靚仔到冇朋友，他笑言，「我自己都覺得真係幾靚仔，哈哈，自己都差啲認唔到自己。咁真係要歸功於設計師、造型師，用一個咁簡約嘅設計，但又做到一張咁出色嘅海報。點撲到張海報？我已經決定叫公司推出紀念品嗰陣，要有埋海報俾大家買啦，今次啲紀念品都靚㗎，遲下會話大家知，一個演唱會有雙黃蓮蓉月+波鞋送，係咪好抵？哈哈，講笑啫！總之大家留意啦，撲海報唔難，有心係會買到，撲飛難少少，我都知，辛苦大家了。」

洪嘉豪希望將《黑玻璃》MV裡的車搬上紅館舞台。

洪嘉豪希望將《黑玻璃》MV裡的車搬上紅館舞台。

鼓勵平凡亦可追夢

今次演唱會簡簡單單名為《洪嘉豪 Kaho Live 2024》，原來有寓意，KAHO表示，「我想用我個名去做人生第一次演唱會個題目，係想帶出一種鼓勵，嘉豪呢個名，係香港應該有千千萬萬個，平凡過咩咁，但係我希望大家唔好俾個名，限制咗自己，唔好覺得自己好平凡，就一定咩都做唔到，我都係由一個平凡人，勇於追求自己嘅夢想行到今日，終於可以第一次踏足紅館，我係一個普通人，同大家一樣 ，平凡家庭出身，平凡的名字，平凡的樣子，平凡的歌聲，但只要懷抱住不平凡的夢想，我相信你同我一樣，無論做咩，永不放棄，都係會得嘅，行到去夢想之地。」實現了開紅館個唱的夢想，他透露還有一個不平凡的夢想，「最近我推出新歌《黑玻璃》，實現夢想去咗日本拍MV，又開到一架自己夢想中想揸下嘅車，呢架車我想揸埋上紅館，揸埋上台，哈哈！不過依家未知得唔得，高層話幫緊你幫緊你，諗吓。咁我喺公司效力咗咁多年， 我估揸到架車上台，最好係當長期服務獎送埋比我啦，哈哈。」

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受