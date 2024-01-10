洪嘉豪演唱會｜出道5年首踏紅館開個唱優先讓歌迷會購票 洪嘉豪要自己搶公售給家人

洪嘉豪(KAHO)首個紅館個人演唱會，將於4月13及14 日兩天於紅館舉行， 距離開show仍有3個多月 ，優先訂購尚未開始，於一月初已傳門票被搶爆，原來一向寵粉的KAHO為兌現對「院友」(KAHO粉絲)的承諾，主動向公司提出優先給予歌迷會「院友」訂購，他直言，「我承認係錫班院友嘅，咁叫得人入會，我冇理由詐騙嘛，第一次紅館一定要首先開咗比佢哋買先啦，啲飛竟然係一開就已經賣完，重係有人話買唔到……唉，我已經盡晒力，好多朋友問我買飛，我都係嗰句，真係對唔住，係買唔到，我都冇飛了，大家想買真係要喺1月17 號優先訂購嗰日去搶，然後優先訂購搶唔到，就要留意公售。我自己都要搵人去買優先訂購，同大家一齊搶公售，買番啲飛返來比朋友，屋企人。」
自詡靚仔：都差啲認唔到自己
今日大會發布演唱會海報，即令院友們瘋癲，皆因報上的KAHO靚仔到冇朋友，他笑言，「我自己都覺得真係幾靚仔，哈哈，自己都差啲認唔到自己。咁真係要歸功於設計師、造型師，用一個咁簡約嘅設計，但又做到一張咁出色嘅海報。點撲到張海報？我已經決定叫公司推出紀念品嗰陣，要有埋海報俾大家買啦，今次啲紀念品都靚㗎，遲下會話大家知，一個演唱會有雙黃蓮蓉月+波鞋送，係咪好抵？哈哈，講笑啫！總之大家留意啦，撲海報唔難，有心係會買到，撲飛難少少，我都知，辛苦大家了。」
鼓勵平凡亦可追夢
今次演唱會簡簡單單名為《洪嘉豪 Kaho Live 2024》，原來有寓意，KAHO表示，「我想用我個名去做人生第一次演唱會個題目，係想帶出一種鼓勵，嘉豪呢個名，係香港應該有千千萬萬個，平凡過咩咁，但係我希望大家唔好俾個名，限制咗自己，唔好覺得自己好平凡，就一定咩都做唔到，我都係由一個平凡人，勇於追求自己嘅夢想行到今日，終於可以第一次踏足紅館，我係一個普通人，同大家一樣 ，平凡家庭出身，平凡的名字，平凡的樣子，平凡的歌聲，但只要懷抱住不平凡的夢想，我相信你同我一樣，無論做咩，永不放棄，都係會得嘅，行到去夢想之地。」實現了開紅館個唱的夢想，他透露還有一個不平凡的夢想，「最近我推出新歌《黑玻璃》，實現夢想去咗日本拍MV，又開到一架自己夢想中想揸下嘅車，呢架車我想揸埋上紅館，揸埋上台，哈哈！不過依家未知得唔得，高層話幫緊你幫緊你，諗吓。咁我喺公司效力咗咁多年， 我估揸到架車上台，最好係當長期服務獎送埋比我啦，哈哈。」