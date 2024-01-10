洪嘉豪演唱會｜出道5年首踏紅館開個唱優先讓歌迷會購票 洪嘉豪要自己搶公售給家人

洪嘉豪(KAHO)首個紅館個人演唱會，將於4月13及14 日兩天於紅館舉行， 距離開show仍有3個多月 ，優先訂購尚未開始，於一月初已傳門票被搶爆，原來一向寵粉的KAHO為兌現對「院友」(KAHO粉絲)的承諾，主動向公司提出優先給予歌迷會「院友」訂購，他直言，「我承認係錫班院友嘅，咁叫得人入會，我冇理由詐騙嘛，第一次紅館一定要首先開咗比佢哋買先啦，啲飛竟然係一開就已經賣完，重係有人話買唔到……唉，我已經盡晒力，好多朋友問我買飛，我都係嗰句，真係對唔住，係買唔到，我都冇飛了，大家想買真係要喺1月17 號優先訂購嗰日去搶，然後優先訂購搶唔到，就要留意公售。我自己都要搵人去買優先訂購，同大家一齊搶公售，買番啲飛返來比朋友，屋企人。」

自詡靚仔：都差啲認唔到自己 今日大會發布演唱會海報，即令院友們瘋癲，皆因報上的KAHO靚仔到冇朋友，他笑言，「我自己都覺得真係幾靚仔，哈哈，自己都差啲認唔到自己。咁真係要歸功於設計師、造型師，用一個咁簡約嘅設計，但又做到一張咁出色嘅海報。點撲到張海報？我已經決定叫公司推出紀念品嗰陣，要有埋海報俾大家買啦，今次啲紀念品都靚㗎，遲下會話大家知，一個演唱會有雙黃蓮蓉月+波鞋送，係咪好抵？哈哈，講笑啫！總之大家留意啦，撲海報唔難，有心係會買到，撲飛難少少，我都知，辛苦大家了。」