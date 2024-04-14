洪嘉豪演唱會｜操肌壓力大瘦到27吋腰 Kaho唱《只要你不尷尬》感觸忍淚(有片)

洪嘉豪一連兩晚的首個紅館演唱會《Kaho Live 2024》，頭場於昨晚(13日)圓滿結束，Kaho於完騷受訪，他直言全晚都在趕換衫、趕出台，「我盡力了，希望每個觀眾開心。」自評表現值70-80分，最喜歡是開場唱《主角光環》和企在咪stand旁chok爆唱《Truth or True》。他在演唱會穿上露腰歌衫跳唱，大派福利，讓fans看得超興奮。他坦言不想露，但同事和fans都再三要求，「下腹靚真係要練，我KO咗。」不過原來他為了展現最佳狀態狂操肌，他自爆胃口越來越細，每吃一餐都擔心，瘦到腰圍僅得27吋，「其實我男生27吋腰都好離譜，但沒辦法，可能壓力令我瘦，曾經講過這次不會太瘦，但就瘦過上次。」Kaho的努力換來觀眾興奮尖叫，隔住個ear mon都聽到，問到胸肌幾多吋時，他自爆超過40吋。