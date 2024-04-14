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娛樂
2024-04-14 12:28:29

洪嘉豪演唱會｜操肌壓力大瘦到27吋腰 Kaho唱《只要你不尷尬》感觸忍淚(有片)

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洪嘉豪完成《洪嘉豪Kaho Live 2024》頭場後接受訪問。(林靄怡攝)

洪嘉豪完成《洪嘉豪Kaho Live 2024》頭場後接受訪問。(林靄怡攝)

洪嘉豪一連兩晚的首個紅館演唱會《Kaho Live 2024》，頭場於昨晚(13日)圓滿結束，Kaho於完騷受訪，他直言全晚都在趕換衫、趕出台，「我盡力了，希望每個觀眾開心。」自評表現值70-80分，最喜歡是開場唱《主角光環》和企在咪stand旁chok爆唱《Truth or True》。他在演唱會穿上露腰歌衫跳唱，大派福利，讓fans看得超興奮。他坦言不想露，但同事和fans都再三要求，「下腹靚真係要練，我KO咗。」不過原來他為了展現最佳狀態狂操肌，他自爆胃口越來越細，每吃一餐都擔心，瘦到腰圍僅得27吋，「其實我男生27吋腰都好離譜，但沒辦法，可能壓力令我瘦，曾經講過這次不會太瘦，但就瘦過上次。」Kaho的努力換來觀眾興奮尖叫，隔住個ear mon都聽到，問到胸肌幾多吋時，他自爆超過40吋。

洪嘉豪完成《洪嘉豪Kaho Live 2024》頭場後，興奮派心受訪。(林靄怡攝) 洪嘉豪完成《洪嘉豪Kaho Live 2024》頭場後，興奮派心受訪。(林靄怡攝) 洪嘉豪完成《洪嘉豪Kaho Live 2024》頭場後，興奮派心受訪。(林靄怡攝) 洪嘉豪完成《洪嘉豪Kaho Live 2024》頭場後，興奮派心受訪。(林靄怡攝)

盡力跳唱

自封為「華納舞王」的Kaho在演唱會大騷舞姿，他先別論跳得如何，但總算勇氣可嘉，「盡咗力，惟獨係《my secret park》企唔穩，係幾複雜，難免會慌。」過往開騷，都會與同事打賭喊定喊定，但今次遭他拒絕，他直言最易喊是唱《主角光環》，故特場安排在開場唱，但料不到唱《只要你不尷尬》時突然感觸，當時螢幕上展現各種kaho：「呢啲唔同嘅我就係成為今日嘅我，給我檸檬嗰句，差點忍不住。」

洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首開紅館個唱《洪嘉豪Kaho Live 2024》，強尼娟姐等捧場。(林靄怡攝)
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