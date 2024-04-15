洪嘉豪演唱會｜自覺頭場表現差泣不成聲 張敬軒做嘉賓：從冇質疑過你

洪嘉豪(Kaho)首個紅館演唱會《Kaho Live 2024》昨晚(14日)舉行尾場，請來張敬軒擔任嘉賓，曾在軒公紅館演唱會擔任嘉賓的Kaho笑言，「上次我話我上到紅館會請返你，我做到啦！」軒公自言看著Kaho長大，見證他從當年的波牛蜕變成今日的男神，從沒質疑過其能力，更特地送上一年的音樂online課程，好讓他持續學習。Kaho在前晚的頭場演唱會一度感觸，但仍能忍住眼淚，但昨晚唱《黑玻璃》時失守，喊足3首歌才識停，他解釋：「噚晚第一場，大家睇片可能覺得冇乜嘢，但係我覺得自己做得好差好差， 去到《黑玻璃》之後，我簡直係唔想再唱，唔想再上台，但係今日我覺得自己唱得好好，點解噚日我會咁，好激氣。」

經過頭場的演出經驗，洪嘉豪第二場狀態大勇，甫開場已炒熱氣氛，當張敬軒現身，全場氣氛推上最高潮，兩人合唱《青春告別式》及《逆時車站》後相擁，Kaho表示：「軒哥，我真係好多謝你，做人嘅嘢，講得出做得到，上次我話我上到紅館我會請返你，我做到啦！」軒公回應：「我從來冇質疑過！」他續指在台下看Kaho演出時，人生第一次感覺由細見到大的小孩子，真的長大了，「嗰個放咗學嘅波牛，來搵佢媽咪(軒公前經理人)收工，同我一齊食飯嘅佢，今晚已經係男神一樣。今日佢仲話自己好驚好震，但一升台就已Prince Charming，係咪？」全場報以熱烈歡呼。