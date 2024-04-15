洪嘉豪演唱會｜自覺頭場表現差泣不成聲 張敬軒做嘉賓：從冇質疑過你

洪嘉豪(Kaho)首個紅館演唱會《Kaho Live 2024》昨晚(14日)舉行尾場，請來張敬軒擔任嘉賓，曾在軒公紅館演唱會擔任嘉賓的Kaho笑言，「上次我話我上到紅館會請返你，我做到啦！」軒公自言看著Kaho長大，見證他從當年的波牛蜕變成今日的男神，從沒質疑過其能力，更特地送上一年的音樂online課程，好讓他持續學習。Kaho在前晚的頭場演唱會一度感觸，但仍能忍住眼淚，但昨晚唱《黑玻璃》時失守，喊足3首歌才識停，他解釋：「噚晚第一場，大家睇片可能覺得冇乜嘢，但係我覺得自己做得好差好差， 去到《黑玻璃》之後，我簡直係唔想再唱，唔想再上台，但係今日我覺得自己唱得好好，點解噚日我會咁，好激氣。」
經過頭場的演出經驗，洪嘉豪第二場狀態大勇，甫開場已炒熱氣氛，當張敬軒現身，全場氣氛推上最高潮，兩人合唱《青春告別式》及《逆時車站》後相擁，Kaho表示：「軒哥，我真係好多謝你，做人嘅嘢，講得出做得到，上次我話我上到紅館我會請返你，我做到啦！」軒公回應：「我從來冇質疑過！」他續指在台下看Kaho演出時，人生第一次感覺由細見到大的小孩子，真的長大了，「嗰個放咗學嘅波牛，來搵佢媽咪(軒公前經理人)收工，同我一齊食飯嘅佢，今晚已經係男神一樣。今日佢仲話自己好驚好震，但一升台就已Prince Charming，係咪？」全場報以熱烈歡呼。
張敬軒驚喜送大禮
張敬軒笑言，這幾年在紅館做嘉賓興送禮，故亦為Kaho預備大禮，「既然你成日話我似你哥哥，做哥哥就緊係要供書教學，所以我幫你安排咗個學位！」此話一出，全場嘩然，軒公續說：「我人生之中，最大最大遺憾係我冇好好讀書，讀唔到大學或者一啲我鍾意嘅藝術課程、平面設計呀咁，所以我幫你報讀咗……呢間學院嘅online課程！」不少觀眾以為軒公搞gag講笑，原來這是美國知名音樂學院Berklee College of Music一年線上證書課程，他認真指出，「上堂時間係2024年秋天，亦都唔會耽誤到你幕前工作，因為上堂時間係美國時間，香港凌晨！你睇下個銀碼，係咪似8位數字……」Kaho承諾會好好讀書，並追問軒公畢業後有沒有四方帽？「呢個課程同真係去大學返學係一樣，甚至讀嘅嘢比去波士頓讀更多，你讀晒，嗰頂畢業帽我送俾你！」之後，軒公獨唱《隱形遊樂場》才返回觀眾席，繼續欣賞kaho演出。
喊足3首歌
昨晚Kaho與戰車一同升上台唱《黑玻璃》時，情緒失守，泣不成聲，喊足3首歌，幸獲全場助攻大合唱，他解釋，自覺頭場表現差到不想再唱，昨晚才回復狀態，觸發情緒，「點解我寫咁多歌，《黑玻璃》會咁紅？我唔知咩運氣，令我出到呢首歌，接著開紅館演唱會、我想要架車上台，又俾我做到……我想講今晚《黑玻璃》我想好好哋唱，但真係忍唔住……噚晚我返到屋企，我同阿媽講，個個都叫我enjoy，但係我冇一刻enjoy到！我好失望，成個騷唔知自己做緊乜嘢，我媽同我講，『Enjoy？你返緊工呀！』」所以我真係要好多謝我屋企人，我父母，我細佬。」昨晚Kaho一共encore兩次，為滿足歌迷訴求，他終於唱了《自問自答》和自己改詞惡搞的《黑司機》，並來個首尾呼應，跟歌迷大合唱《主角光環》，為演唱會劃上圓滿句號。