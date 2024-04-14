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娛樂
2024-04-14 10:30:00

洪嘉豪演唱會｜露腰跳唱搬愛車FL5上舞台 Marf@COLLAR做嘉賓(多圖+有片)

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「華納舞王」洪嘉豪在《洪嘉豪Kaho Live 2024》又跳又唱。(林靄怡攝)

「華納舞王」洪嘉豪在《洪嘉豪Kaho Live 2024》又跳又唱。(林靄怡攝)

洪嘉豪一連兩場首個紅館演唱會 《洪嘉豪Kaho Live 2024》今晚（13日）開鑼，不少圈中好友均有捧場，包括魏浚笙、女團Lolly Talk、陳穎欣(Yanny)、鍾雪瑩、強尼和練美娟等。事先張揚會跳舞的他穿上露腰歌衫，大派福利兼展舞姿。頭場請來《那年盛夏我們綻放》的細妹COLLAR成員邱彤筒(Marf)擔任嘉賓，Marfsolo跳唱不斷扯露肩上衣防走光。而Kaho唱《只要你不尷尬》和完場時，一度哽咽，但仍忍住淚水。

洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首開紅館個唱《洪嘉豪Kaho Live 2024》，魏浚笙捧場。(林靄怡攝) 洪嘉豪首開紅館個唱《洪嘉豪Kaho Live 2024》，Loll Talk捧場。(林靄怡攝) 洪嘉豪首開紅館個唱《洪嘉豪Kaho Live 2024》Yanny捧場。(林靄怡攝) 洪嘉豪首開紅館個唱《洪嘉豪Kaho Live 2024》，強尼娟姐等捧場。(林靄怡攝) 洪嘉豪首開紅館個唱《洪嘉豪Kaho Live 2024》，Do姐送來花籃。(林靄怡攝) 洪嘉豪首開紅館個唱《洪嘉豪Kaho Live 2024》，張敬軒送來花籃。(林靄怡攝)

為露蠻腰起身見暈

Kaho以一曲《主角光環》為演唱會掀序幕，繼而升上高台唱《Truth or Ture》，chok爆地伴著咪stand展舞技，接著一口氣唱《謎之微笑》和《及時行樂》後，換上露腰歌衫，大顯「華納舞王」的實力，跳唱《明星示範生Superstar》，當唱《半天空檔》時，他特地換上黑框眼鏡重現當年的出道look，並拿著手機走到舞台兩邊與院友(洪嘉豪粉絲)近距離玩自拍，全場High爆。跳唱完畢後，他在飲水期間脫去黑色背心外套，大騷「蠻腰」，他笑言，這兩個月為了操肌減脂，身體變得虛弱，「去到令個腰圍，真係踎低起身見頭暈。現場仍有不少觀眾大叫除衫，他半說笑指，母親在他初出道時曾叮囑別要胡亂除衫，故免逆母意，只能露腰。

洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首開紅館個唱《洪嘉豪Kaho Live 2024》，強尼娟姐等捧場。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝)

Marf扯歌衫防走光

首次開紅館show，唱作歌手洪嘉豪當然也會自彈自唱。跳唱過後， Kaho躲在方形玻璃箱內唱污糟兒》，繼而在自彈自唱《Lucifer 預言家》和《便所》，然後他唱電影《正義迴廊》主題曲《活誰的命》，一班舞蹈員搬著積木道具，猶如營營役役的囚奴，氣氛沉重。接唱他唱參演劇集《那年盛夏我們綻放》的片尾曲《仍有心跳脈膊》時，劇中演她細妹的Marf驚喜現身合唱，表達將他從黑暗帶到光明的信息，接著Marf solo跳唱I'm Marf-elous》，穿著露肩上衣的她，疑因衣服下滑，不斷扯高上衣防走光。

洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝)

愛車伴唱chill到爆

其後，向來是愛車之人的洪嘉豪，換上藍色歌衫唱《黑玻璃》時，連同曾在MV裡出現的Honda Civic type R FL5出場，在車旁chill住擺型爆甫士，為觀眾帶來驚喜。繼而他唱自己作曲的《My Secret Park》、《我懂》時，慨嘆最hit的作品全不是出自他手筆，他坦言難免有失落，但仍會盡力創作陪伴大家的歌。然後大屏幕播出洪嘉豪接觸音樂到出道的歷程，他接連唱了為人熟悉的《掉進海的眼裡》、《窮小子》、《時車站》和《還原淚》。

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洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝) 洪嘉豪首個紅館演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》。(林靄怡攝)

彩衣含隱藏密碼

演尾會接近尾聲， Kaho換上一件繽紛歌衫唱《隨波遂流》，他表示由睇騷的紅館山頂位走到上台表演，絕不容易，並解釋演唱會命名「洪嘉豪Kaho Live」的原因，他表示，「大家口中咁平凡的嘉豪都能走到這步(紅館)，雖然今晚做到好唔好，好坦白講今日已盡力。」當唱《只要你不尷尬》前，Kaho指身上歌衫代表著他經常穿的衣服、冷帽、院友送的禮物，剛才大屏幕展現不年階段的Kaho，全都造就今日的洪嘉豪，他感觸表示，「大家唔好怕失敗，如果認為要做的事，若冇傷天害理，就努力做，一齊俾心機。」他以歌詞「就算終須會失敗/還情願做過/才直視人生挫敗」鼓勵大家，其間他一度哽咽，但仍忍住淚水唱畢整首歌。Encore時段，Kaho送上《好奇殺死愛》、《活人鏢靶》和《洗面》為演唱會畫上圓滿句號。

洪嘉豪演唱會《洪嘉豪Kaho Live 2024》頭場歌單

1. 主角光環
2. Truth or Dare
3. 謎之微笑
4. 及時行樂
5. 明星示範生
6. 半天空檔
7. 表情符號
8. 衰仔樂園
 9. 污糟兒
10 . 預言家
11. 逆便所
12. 活誰的命
13. Marf 合唱 :  仍有心跳脈膊
14. Marf Solo : I'm Marf-elous
15. 黑玻璃
16. My Secret Park 
17. 漫天星
18. 我懂
19. 救
20. 掉進海的眼裡
21. 窮小子 
22. 逆時車站
23. 還原淚
24. 隨波逐流
25. 只要你不尷尬

26.  活人鏢靶
27. Encore song : 好奇殺死愛
28. 洗面

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