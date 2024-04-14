洪嘉豪演唱會｜露腰跳唱搬愛車FL5上舞台 Marf@COLLAR做嘉賓(多圖+有片)

「華納舞王」洪嘉豪在《洪嘉豪Kaho Live 2024》又跳又唱。(林靄怡攝)

洪嘉豪一連兩場首個紅館演唱會 《洪嘉豪Kaho Live 2024》今晚（13日）開鑼，不少圈中好友均有捧場，包括魏浚笙、女團Lolly Talk、陳穎欣(Yanny)、鍾雪瑩、強尼和練美娟等。事先張揚會跳舞的他穿上露腰歌衫，大派福利兼展舞姿。頭場請來《那年盛夏我們綻放》的細妹的COLLAR成員邱彤筒(Marf)擔任嘉賓，Marf在solo跳唱不斷扯露肩上衣防走光。而Kaho唱《只要你不尷尬》和完場時，一度哽咽，但仍忍住淚水。

為露蠻腰起身見暈 Kaho以一曲《主角光環》為演唱會掀序幕，繼而升上高台唱《Truth or Ture》，chok爆地伴著咪stand展舞技，接著一口氣唱《謎之微笑》和《及時行樂》後，換上露腰歌衫，大顯「華納舞王」的實力，跳唱《明星示範生Superstar》，當唱《半天空檔》時，他特地換上黑框眼鏡重現當年的出道look，並拿著手機走到舞台兩邊與院友(洪嘉豪粉絲)近距離玩自拍，全場High爆。跳唱完畢後，他在飲水期間脫去黑色背心外套，大騷「蠻腰」，他笑言，這兩個月為了操肌減脂，身體變得虛弱，「去到令個腰圍，真係踎低起身見頭暈。現場仍有不少觀眾大叫除衫，他半說笑指，母親在他初出道時曾叮囑別要胡亂除衫，故免逆母意，只能露腰。

Marf扯歌衫防走光 首次開紅館show，唱作歌手洪嘉豪當然也會自彈自唱。跳唱過後， Kaho躲在方形玻璃箱內唱《污糟兒》，繼而在自彈自唱《Lucifer 預言家》和《便所》，然後他唱電影《正義迴廊》主題曲《活誰的命》，一班舞蹈員搬著積木道具，猶如營營役役的囚奴，氣氛沉重。接唱他唱參演劇集《那年盛夏我們綻放》的片尾曲《仍有心跳脈膊》時，劇中演她細妹的Marf驚喜現身合唱，表達將他從黑暗帶到光明的信息，接著Marf solo跳唱《I'm Marf-elous》，穿著露肩上衣的她，疑因衣服下滑，不斷扯高上衣防走光。

愛車伴唱chill到爆 其後，向來是愛車之人的洪嘉豪，換上藍色歌衫唱《黑玻璃》時，連同曾在MV裡出現的Honda Civic type R FL5出場，在車旁chill住擺型爆甫士，為觀眾帶來驚喜。繼而他唱自己作曲的《My Secret Park》、《我懂》和《救》時，慨嘆最hit的作品全不是出自他手筆，他坦言難免有失落，但仍會盡力創作陪伴大家的歌。然後大屏幕播出洪嘉豪接觸音樂到出道的歷程，他接連唱了為人熟悉的《掉進海的眼裡》、《窮小子》、《逆時車站》和《還原淚》。

彩衣含隱藏密碼 演尾會接近尾聲， Kaho換上一件繽紛歌衫唱《隨波遂流》，他表示由睇騷的紅館山頂位走到上台表演，絕不容易，並解釋演唱會命名「洪嘉豪Kaho Live」的原因，他表示，「大家口中咁平凡的嘉豪都能走到這步(紅館)，雖然今晚做到好唔好，好坦白講今日已盡力。」當唱《只要你不尷尬》前，Kaho指身上歌衫代表著他經常穿的衣服、冷帽、院友送的禮物，剛才大屏幕展現不年階段的Kaho，全都造就今日的洪嘉豪，他感觸表示，「大家唔好怕失敗，如果認為要做的事，若冇傷天害理，就努力做，一齊俾心機。」他以歌詞「就算終須會失敗/還情願做過/才直視人生挫敗」鼓勵大家，其間他一度哽咽，但仍忍住淚水唱畢整首歌。Encore時段，Kaho送上《好奇殺死愛》、《活人鏢靶》和《洗面》為演唱會畫上圓滿句號。