洪嘉豪演唱會｜首開個唱獲張家輝驚喜「現身」 洪嘉豪壓力大到企喺屋企門口喊

洪嘉豪(Kaho)一連兩場的首個個人演唱會《The Cycle of…Kaho Hung Live 2022》昨晚(12/11)於西九竹翠公園開鑼，原定8點15分開始，但因有大量觀眾排隊入場，延至接近9點才開騷。《困獸鬥》拍檔主持程人富、Win Win(楊安妮)、Dee姐(陳海寧)米露迪、衞詩和Zpecial都有捧場。頭場的表演嘉賓有陳蕾和衞蘭，還有以張家輝驚喜「現身」，嚇到有「華納張家輝」之稱的Kaho跪地驚呼。

陳蕾衞蘭做嘉賓 Kaho在浪漫雪景下，以張敬軒送給他的咪唱《我懂》為演唱會掀序幕，在跳唱《表情符號》後，在鋼琴前坐定定自彈自唱《好奇殺死愛》。首位嘉賓是Kaho的「Best Friend」之一陳蕾，兩人合唱《救》後，陳蕾硬咽表示開騷前一晚寫了千字文給Kaho，明白他這4年很不易，「剛才個後台冇晒人，大家都好想見證佢成功開個人演唱會，好戥你開心。放心，好多人都好愛你！」接著她唱出《相信一切是最好的安排》。 第二位嘉賓是衛蘭(Janice)，兩人合唱嘉豪作曲的《別放手》，這首demo後來成為了Janice的《面對》，Kaho亦因這歌獲華納簽約為歌手。他感激Janice給予很多機會：「全部都係你畀我，開騷要請你，Janice我做到啦。Don’t make me cry，I love you」。

張家輝拍片賀開騷 除了兩位女嘉賓，張家輝亦特地拍片祝賀Kaho開騷，「嘉豪，聽講你開騷啦喎，祝你有個Good Show先，我亦都代阿化骨龍一齊祝你有個圓滿的演出、順順利利，恭喜恭喜」。全不知情的Kaho跪在地上驚呼：「好勁呀呢個！」 Kaho亦為樂迷準備不少驚喜，特地苦練彈結他唱《謎之微笑》，又自彈自唱日本樂隊「東京事變」的《修羅場》。事先張揚會大展舞姿的Kaho，跳唱了4首歌，在唱出道作《半天空檔》時，戴著眼鏡的他向台下拋了多個「洪嘉橙」橙色大波和小波波與觀眾互動，全場high爆搶波波。演唱會尾聲，觀眾狂呼「除衫」，Kaho在徇眾要求下，稍微掀高上衣曬肌，全場High爆，他最後以《逆時車站》為演唱會作結。

張敬軒或做嘉賓 Kaho在完騷後接受傳媒訪問，他表示原準備了多首歌encore，可惜因遲了開騷無法送給樂迷，「個場11點一定要完，encore完第一隻歌已經52分，講多幾句都差唔多啦，所以守返規矩，呼籲觀眾聽日早啲入場。」首次開個唱，Kaho坦言開場時有點緊張，但唱到第8首歌已能投入享受舞台，談到使用張敬軒送的咪唱歌，Kaho表示，「意義深又好襯啲衫，一支好好的咪，好慳力唱歌。個人演唱會必須要用呢支咪，尤其係第一次，多謝軒仔哥哥。」至於軒公會否在尾場大駕光臨？Kaho大賣關子：「聽日再問我啦。」 騷肌「露少少」 Kaho認為頭場算是超額完成，又跳又唱，還彈結他和唱日本歌，他笑言：「係咪好犀利呀？4年內未試過彈結他，因為我係唔識彈結他，天資又唔係幾好，用咗半年時間練。至於那首日文歌，主要靠拼音，跳舞就一邊拍戲一邊，甩少少都唔緊要，最緊要開心。」Kaho在歌迷狂呼下騷肌，但只肯輕輕掀起上衣「露少少」，他辯解說：「佢有個LED screen㗎嘛，睇唔到都冇辦法，我自己都唔係成日睇到自己除衫個樣。我都唔係成日睇到，點解佢哋會睇到呢？（下次上紅館，佢哋叫你除褲喎）最慘係話好呀嘛，就算有機會上紅館，我都唔會除褲。」