洪嘉豪澳門開騷激動爆喊 與9000「院友」合唱生日歌

洪嘉豪（Kaho）首個海外演唱會兼踏上澳門最大的演出舞台的《KAHO LIVE 2024》澳門站，昨晚(19日)圓滿結束。連月感冒，看了7次醫生的Kaho雖帶病上陣，但未有影響演出，只是演唱會尾段時才有點聲沙，但看到來自不同地方的「院友」（Kaho粉絲專稱）為他本月26日生日製造驚喜拍片打氣，9000觀眾又即場同唱生日歌，令本身揚言唔會再經歴「紅館哭了」的Kaho，在唱最後一首歌《洗面》時再次爆喊多謝「院友」。

這次《Kaho Live 2024》澳門站演唱會，雖用上紅館個唱的海報，又同樣把《黑玻璃》MV中出鏡的愛車 Honda Civic type R FL5 搬到澳門舞台，並相繼唱出了《黑玻璃》、《My Secret Park》；Encore前又重著了綠色心口有花花和兔公仔歌衫獻唱了《只要你不尷尬》。Kaho為令再次入場的「院友」有新鮮感，澳門站的六套歌衫有五套是新做，並笑言因而收起了「紅館纖腰」外，Kaho在歌單方面也重新編排。

今次新加了《海邊的呀豪》、《24/7戀人》、《十號儲物櫃》及新歌《跟你分擔失落比較快樂》外，並首次唱出上一隻大碟，沒有派台而用作送給「院友」的歌曲《離永遠只差一點》。

歌衫歌單花心思外，澳門站的舞台更有別紅館，主舞台設計不變，但台左台右各有一條延伸至場中的天橋，讓Kaho不時邊唱邊可以近距離和「院友」握手、自拍，甚至吹水，每次Kaho的走近都令「院友」們歡呼尖叫，氣氛熾熱，Kaho說：「好感動，見到好多好遠來嘅觀眾，知道有一位dm我，唔記得係美國定英國飛由土耳其，再飛香港再轉船定車到澳門嚟睇我，洪嘉豪係那來嘅福氣，可以有今晚9000位觀眾。」