熱門搜尋:
大S離世 DeepSeek 情人節2025 新店關注組 珀岸 渣打馬拉松2025 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-02-04 23:09:23

洪嘉豪自嘲發育不良跟「撞樣」韓星崔昌珉差好遠 阿正直認係雞北望覓桃花(有片)

分享：
洪嘉豪和阿正蛇年首日開工，出席品牌代表活動。

洪嘉豪和阿正蛇年首日開工，出席品牌代表活動。(娛樂組攝)

adblk5

洪嘉豪和黃正宜(阿正)今日於中環出席品牌活動，阿正笑言蛇年首日開工，開心遇上偶像實力派洪嘉豪，談到早前被指跟韓星崔昌珉「撞樣」，嘉豪大讚對方靚仔，但不覺對方與自己相似，「回想我自己年輕時，跟他差不多歲數時，應該有好大距離。」阿正自言也曾有3秒懷疑對方就是嘉豪，但就補充指以有趣形容嘉豪更適合。

洪嘉豪被指與韓星崔昌珉「撞樣」，他大讚對方靚仔。(娛樂組攝) 韓星崔昌珉被指與洪嘉豪「撞樣」。 韓星崔昌珉曾與宋慧喬合作。 洪嘉豪預告將於2月底或3月初推出新歌。(娛樂組攝) 洪嘉豪自言今年要重回創作歌手路線。(娛樂組攝)

重回創作歌手路線

至於嘉豪出道前為岑寧兒調較音響的片段出土，嘉豪指早年曾在社交平台分享這片段，如今再「出土」，也說是他擔任音響工作人員的有力證據，「我承認當年是『不良少年』，很青澀，身形有點發育不良，我記得嗰時係第一次見Yoyo，都好寶貴，差不多10年前。」阿正問他如今對身材可感自豪時，他就自言不過不失，但也會盡避免暴飲暴食。嘉豪認真表示，過去幾年少了創作，今年將重回唱作歌手路線，自元旦憑《黑玻璃》獲獎後，小休幾天便投入創作新歌，「經過上年《黑玻璃》後，今年大家有難題就係做咩歌好，今次首歌都有點驚喜。」他預告2月尾或3月初派台。

adblk6
阿正大派「蛇心」。(娛樂組攝) 阿正開心拜年遇上心目中的男神Jeremy。(娛樂組攝) 阿正主動獻心，洪嘉豪接了竟立即「掟走」，場面爆笑。(娛樂組攝) 阿正談到新年願望，阿正希望舒服地搵錢。(娛樂組攝) 阿正主動獻心，洪嘉豪接了竟立即「掟走」，場面爆笑。(娛樂組攝) 洪嘉豪和阿正出席手機品牌活動。(娛樂組攝) 阿正主動派心，慘被洪嘉豪冷待。(娛樂組攝) 洪嘉豪冷待阿正派心，場面搞笑。(娛樂組攝) 洪嘉豪與一眾藝人歌手組成的「FC3」球隊，為初六的「903賀歲波」備戰。 洪嘉豪無視阿正派心。(娛樂組攝)

阿正拜年喜遇Jeremy

而阿正就自爆農曆新年食了大量蘿蔔糕，提到拜年時巧遇男神李駿傑Jeremy，她甜笑表示，「我唔知佢喺度，點知見到佢，嗰日都好開心，都係《GO！執！事務所》主持聚舊。」談到新年願望，她就希望舒服地搵錢，當然還有每日的願望遇桃花，「有好多人tag我睇七師傅訪叫人『扮雞』訪問片，生肖屬雞的她直言要同七師傅講『我今年係雞』。」本月中32歲生日的她開心有望脫單，她興奮表示，「風水師都話我冬天較易遇到桃花。」冷不防嘉豪搶白說：「冬天就嚟完。」原來阿正早知已過了立春，並計劃往北方地區如上海、北京或俄羅斯等地旅行，更自言要操練身體應付嚴寒，以免像上次去荷蘭時大病一場。 
 

自命「藍田柏迪」

嘉豪明天將參與903賀歲波，他自命「藍田柏迪」，談到勝算，他就大爆903DJ隊有外援現役足球陳肇鈞和蔡子濤，「二月五號足球隊」則有前港隊代表范俊業和現役球員顏卓彬，他所屬的「FC3」球隊首次出戰，當然也想贏，但大爆球隊連續幾個星期沒有練波，「早兩日我哋自己約出嚟練波，踢咗3個鐘，結果踢到抽筋。」

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能