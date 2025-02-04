洪嘉豪自嘲發育不良跟「撞樣」韓星崔昌珉差好遠 阿正直認係雞北望覓桃花(有片)

洪嘉豪和黃正宜(阿正)今日於中環出席品牌活動，阿正笑言蛇年首日開工，開心遇上偶像實力派洪嘉豪，談到早前被指跟韓星崔昌珉「撞樣」，嘉豪大讚對方靚仔，但不覺對方與自己相似，「回想我自己年輕時，跟他差不多歲數時，應該有好大距離。」阿正自言也曾有3秒懷疑對方就是嘉豪，但就補充指以有趣形容嘉豪更適合。

重回創作歌手路線 至於嘉豪出道前為岑寧兒調較音響的片段出土，嘉豪指早年曾在社交平台分享這片段，如今再「出土」，也說是他擔任音響工作人員的有力證據，「我承認當年是『不良少年』，很青澀，身形有點發育不良，我記得嗰時係第一次見Yoyo，都好寶貴，差不多10年前。」阿正問他如今對身材可感自豪時，他就自言不過不失，但也會盡避免暴飲暴食。嘉豪認真表示，過去幾年少了創作，今年將重回唱作歌手路線，自元旦憑《黑玻璃》獲獎後，小休幾天便投入創作新歌，「經過上年《黑玻璃》後，今年大家有難題就係做咩歌好，今次首歌都有點驚喜。」他預告2月尾或3月初派台。

阿正拜年喜遇Jeremy 而阿正就自爆農曆新年食了大量蘿蔔糕，提到拜年時巧遇男神李駿傑Jeremy，她甜笑表示，「我唔知佢喺度，點知見到佢，嗰日都好開心，都係《GO！執！事務所》主持聚舊。」談到新年願望，她就希望舒服地搵錢，當然還有每日的願望遇桃花，「有好多人tag我睇七師傅訪叫人『扮雞』訪問片，生肖屬雞的她直言要同七師傅講『我今年係雞』。」本月中32歲生日的她開心有望脫單，她興奮表示，「風水師都話我冬天較易遇到桃花。」冷不防嘉豪搶白說：「冬天就嚟完。」原來阿正早知已過了立春，並計劃往北方地區如上海、北京或俄羅斯等地旅行，更自言要操練身體應付嚴寒，以免像上次去荷蘭時大病一場。



自命「藍田柏迪」 嘉豪明天將參與903賀歲波，他自命「藍田柏迪」，談到勝算，他就大爆903DJ隊有外援現役足球陳肇鈞和蔡子濤，「二月五號足球隊」則有前港隊代表范俊業和現役球員顏卓彬，他所屬的「FC3」球隊首次出戰，當然也想贏，但大爆球隊連續幾個星期沒有練波，「早兩日我哋自己約出嚟練波，踢咗3個鐘，結果踢到抽筋。」