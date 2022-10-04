洪嘉豪西九首開戶外個唱 7000座位如同紅館三面台：聽到都腳震

開騷的場地可容納7,000座位，等同紅館開三面台，懵然不知的Kaho笑言：「真係唔敢相信㗎！第一次聽到都腳震！」對於兩場內部認購早已爆滿，他搞笑地回應：「吓？爆咗？我都係依家先知！慘啦咁就，我仲有好多兄弟、朋友、屋企人未落飛……我仲獅子開大口答應咗佢哋，今次一定買到飛，我點算啦……依家點算？」演唱會門票於10至12 日優先訂購，10月17日公開發售。

出道4年的洪嘉豪(Kaho)，早前與張天賦(MC)的九展騷上，預告將舉行首個個人演唱會，日前他發布正式宣傳海報，宣布將於11月12及13日在西九文化區的竹翠公園舉行兩場《The Cycle Of… Kaho Hung Live 2022 》，Kaho興奮表示，一直希望開戶外演唱會，如今首次開個人騷便在西九舉行，可說是一次過滿足兩個願望。

以四季循環喻演藝 歷程

早前Kaho為演唱會拍攝海報，他將TheCycle Of春夏秋冬的繽紛服裝置於身上，臉上又有一滴銀色淚，原來全是他演藝路上一路走來的縮影。他解釋指《The Cycle Of….KAHO》包含了他的演藝生涯歷程，也包含了整個人生：「好多嘢都係由一個循環組成，人生、愛情，我新歌《還原淚》都係講緊一個循環。今次想成個主題都圍繞開心歡樂，所以你見我身上都係七彩繽紛。但又有春夏秋冬循環縮影。」對於一次過滿足兩個願望，Kaho希望家人、朋友、兄弟，以及陪他長大的歌迷，全部都能同場見證大日子，「佢哋無論我高高低低都喺我身邊，對我來講，係好重要的人！」

騷肌賣關子

至於會否像主題「循環」一樣，循環唱不停？Kaho笑道，「我淨係知我要堅強少少，唔好咁早喊囉。次次都會比歌迷感動到想喊。今次希望忍到啦。循環咁唱一定會係尾場啦，我自己都唔捨得，公司俾我唱到幾點就幾點㗎啦。」問到會否騷肌？Kaho就表示，自frenemy show至今沒有停止操練，「唔係為騷唔騷肌，係真係覺得操咗之後，個人精神，體力都好咗好多，成個人挺直咗，好鍾意自己這個狀態，所以會一路keep住。除唔除衫未知呀……11月都涼啦 …….到時入場睇囉！開始籌備呢個騷，我先覺得，係個舞台上面真係要識雜耍一樣，幸好自己細個咩都玩下，所以都可以預告一定會有新驚喜俾大家囉。至於跳舞就當然係會苦練啦！一定會跳得好過上次！」